Семья из России сбежала в Индию из-за мобилизации и оказалась в тяжелых условиях. Как они там живут?
Жилье обходится им в 4 тысячи рублей за сутки, а на улицу супруги выходят только вдвоем из соображений безопасности
Зина Каравай весной вышла замуж, а в сентябре решила сопровождать супруга в рабочей поездке по Индии. Сразу после командировки молодожены собирались вернуться домой, но планы пришлось перекроить из-за объявления частичной мобилизации в России. И вот уже больше месяца семья находится в Нью-Дели. Как супруги обживаются в Индии и почему они даже там не чувствуют себя в безопасности — смотрите в видеосюжете наших коллег из V1.RU, который опубликован чуть выше.
— Указ Путина застал нас на пересадке в Дубае. Мы проснулись утром в отеле, прочитали новости, погрустили и поняли, что домой вернемся очень нескоро. Мы были совершенно не готовы к такому повороту. Даже вещей мы брали с собой всего на месяц-полтора. Половину чемодана занимали всякие лекарства. До сих пор пытаемся с этой мыслью свыкнуться, но дается это очень тяжко, — вспоминает Зина.
И хотя девушка уже была в Индии пять лет назад, на этот раз страна шокировала ее.
— Поражает то, насколько грязно на улицах. Я себя здесь не чувствую в безопасности, поэтому не перемещаюсь по городу без супруга, из дома не выхожу и дверь никому не открываю, — рассказывает Зина Каравай. — Очень много коррупции и воровства. Здесь не принято разуваться при входе в дом. Они ходят по помещению в обуви и весь мусор, всю грязь несут с улицы. Это ужасно.
Девушка также рассказала, во сколько им обходится жилье в Нью-Дели и как у них исчезла крупная сумма денег. Подробности смотрите в видеосюжете.
Тем не менее оставаться в Индии пара планирует до тех пор, пока не закончится спецоперация.
Истории других людей, покинувших Россию из-за частичной мобилизации, читайте в специальном сюжете. Некоторые из них уже возвращаются обратно. В их числе — Андрей, переехавший в первых числах октября в Казахстан. Мужчина рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в новой стране и почему он решил вернуться.