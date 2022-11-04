Семья из России сбежала в Индию из-за мобилизации и оказалась в тяжелых условиях. Как они там живут?

И хотя девушка уже была в Индии пять лет назад, на этот раз страна шокировала ее.

— Поражает то, насколько грязно на улицах. Я себя здесь не чувствую в безопасности, поэтому не перемещаюсь по городу без супруга, из дома не выхожу и дверь никому не открываю, — рассказывает Зина Каравай. — Очень много коррупции и воровства. Здесь не принято разуваться при входе в дом. Они ходят по помещению в обуви и весь мусор, всю грязь несут с улицы. Это ужасно.

