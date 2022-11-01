Зачем переносили? В России с опозданием на месяц начинается осенний призыв — как он будет проходить

Кроме студентов-очников, отсрочка в этом призыве положена айтишникам, а также по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Остановимся на каждом пункте подробнее.



Отсрочка для айтишников



В этот призыв отсрочку от армии получат IT-специалисты до 27 лет. Еще в марте премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, действие правил распространяется на специалистов с высшим образованием и годовым стажем. Во-вторых, компании, которые хотели получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны были сформировать их список за 50 дней до призыва (то есть не позднее 12 августа) и отправить его в Минцифры. Ну и в-третьих, организация должна быть аккредитована.



Отсрочка для студентов



Вот кто имеет право на отсрочку по учебе:



студенты, обучающиеся очно по программам среднего профессионального образования;

обучающиеся по программам подготовки к высшему образованию (при условии, что вы проходите курс впервые, обучаетесь за счет бюджета и не более года);

обучающиеся очно по программам бакалавриата (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);

обучающиеся очно по программам специалитета (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);

обучающиеся очно по программам магистратуры (при отсутствии диплома магистра), поступившие на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.

Отсрочка также предоставляется обучающимся очно в аспирантуре, ординатуре (интернатуре), в ассистентуре-стажировке и на время защиты диссертации (но не более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе).



Все организации и программы образования должны иметь государственную аккредитацию.



Чтобы получить отсрочку, необходима справка с места учебы, заверенная печатью и подписанная руководством учебного заведения.



Обычно отсрочка предоставляется один раз, но есть исключения:



если призывник получил первую отсрочку, пока учился в школе, он имеет право на повторную отсрочку в связи с обучением на подготовительных курсах в вуз; она дается на срок до одного года, если молодой человек поступил на курсы в год окончания школы и учится за счет бюджета;

если первая отсрочка была связана с обучением на подготовительных курсах — тогда можно повторно воспользоваться такой возможностью при поступлении на обучение по программе бакалавриата или специалитета;

если призывник получил первую отсрочку, когда учился на бакалавриате, и в этот же год поступил на магистратуру.

Если молодой человек призывного возраста поступает в магистратуру с дипломом специалиста, отсрочка не положена.



Также важно помнить, что отсрочка сохраняется, если молодой человек взял академ, перевелся на другой факультет или в другое учебное заведение того же уровня и если он восстановился в том же учебном заведении (если только его не отчислили). В обоих случаях отсрочка сохраняется при условии, что срок, на который она была предоставлена, не увеличивается более чем на один год.



Отсрочка по состоянию здоровья



Если призывника признают временно негодным к военной службе, ему предоставят отсрочку сроком на один год. Далее нужно проходить повторное освидетельствование, по результатам которого отсрочку или продлят, или отменят. Среди заболеваний, по которым дают отсрочку, эпилепсия, шизофрения, болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи, пародонтит, гидронефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь — список довольно внушительный.



Чтобы получить отсрочку по состоянию здоровья, нужно подготовить документы:



выписку из медкарты (с печатью, заверенную лечащим и главным врачами);

данные о проведенных медицинских исследованиях с подписями и печатями;

лист медосвидетельствования с указанной категорией годности к военной службе (за подписью и печатью врача-специалиста).

Отсрочка по семейным обстоятельствам



На отсрочку по семейным обстоятельствам можно рассчитывать в следующих случаях:

