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Спецоперация на Украине

«Госуслуги» принимают жалобы на ошибки мобилизации

Пожаловаться может не только сам мобилизованный, но и его близкие

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На портале госуслуг можно не только обжаловать призыв, но и записаться в добровольцы

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На портале госуслуг появилась форма, с помощью которой можно обжаловать призыв по частичной мобилизации. Это может сделать как сам мобилизованный, так и его близкие. Для того чтобы подать заявление, нужны данные повестки и документы, которые подтверждают наличие основания для отсрочки.

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Основаниями могут стать негодность по состоянию здоровья, обучение (очно или очно-заочно) в вузах и ссузах в первый раз, бронь от компании либо что-то другое (вне предложенного списка).

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Кроме того, на портале госуслуг можно записаться в добровольцы для участия в боевых действиях. Для этого нужно отвечать требованиям, представленным ниже на скриншоте.

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Ранее мы рассказывали о том, что на портале госуслуг появилась форма для сотрудников компаний, подходящих под критерии освобождения от мобилизации. Ответы на самые частые вопросы по поводу частичной мобилизации мы собрали в отдельном материале.

РоссияУкраинаСпецоперацияГосуслугиЧастичная мобилизация
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