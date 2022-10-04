«Госуслуги» принимают жалобы на ошибки мобилизации

На портале госуслуг появилась форма, с помощью которой можно обжаловать призыв по частичной мобилизации. Это может сделать как сам мобилизованный, так и его близкие. Для того чтобы подать заявление, нужны данные повестки и документы, которые подтверждают наличие основания для отсрочки.