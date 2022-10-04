«Госуслуги» принимают жалобы на ошибки мобилизации
Пожаловаться может не только сам мобилизованный, но и его близкие
На портале госуслуг появилась форма, с помощью которой можно обжаловать призыв по частичной мобилизации. Это может сделать как сам мобилизованный, так и его близкие. Для того чтобы подать заявление, нужны данные повестки и документы, которые подтверждают наличие основания для отсрочки.
Основаниями могут стать негодность по состоянию здоровья, обучение (очно или очно-заочно) в вузах и ссузах в первый раз, бронь от компании либо что-то другое (вне предложенного списка).
Кроме того, на портале госуслуг можно записаться в добровольцы для участия в боевых действиях. Для этого нужно отвечать требованиям, представленным ниже на скриншоте.
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Ранее мы рассказывали о том, что на портале госуслуг появилась форма для сотрудников компаний, подходящих под критерии освобождения от мобилизации. Ответы на самые частые вопросы по поводу частичной мобилизации мы собрали в отдельном материале.