Померяемся формами: фоторепортаж с фестиваля ледяных скульптур в Томске — смотрите какая красота

В конце прошлой недели в Новосибирске подвели итоги фестиваля снежных скульптур. Мы решили, что было бы интересно сравнить эти снежные фигуры с ледяными, которые так же традиционно вырезают в соседнем Томске. Тем более что в этом году тамошний фестиваль прошел с особым размахом. Как это вышло — смотрите сами.
Фестиваль ледовой скульптуры в Томске проходит с 2014 года. Началось всё с разового мероприятия по случаю очередного юбилея города, но сейчас праздник проводится уже в восьмой раз. К чести томичей нужно заметить, что фигуры вырезают раньше — в конце декабря, так что горожане и туристы могут смотреть работы все каникулы. Фестиваль открытый, в нем может принять участие кто угодно, но по понятным причинам в основном ледовые скульпторы приезжают из северных городов, где больше возможностей работы с этим хрупким материалом.
Конкурс проводился в два этапа. Сначала участникам нужно было в короткое время вырезать небольшие фигуры по заданным рисункам. Сказочные существа с метр высотой выросли вокруг закрытого на зиму фонтана, как фигуры на ВДНХ. Только вместо символов республик СССР здесь то птица Гамаюн (победитель), то заяц, то кит.
Ледяные скульптуры особенно выигрышно выглядят вечером — к каждой авторы смогли поставить подсветку по своему разумению, причем сразу несколькими источниками, которые к тому же меняют цвет. Это, правда, затрудняет съемку, поскольку камере трудно передать такие контрасты темного и яркого. Некоторые композиции имеют сразу несколько планов, которые так же могут сливаться на фото. Так что лучше смотреть на работы своими глазами.
Скульптуры основного конкурса вытянулись вдоль улицы Ленина. Это уже довольно масштабные композиции метра по три высотой, удивляющие и самой композицией, и тонкостью работы. Чего стоит, например, «Дух — покровитель рек и озер» (команда «Алмаз» из Якутска) с «сотканной» изо льда сетью и развивающимися по ветру волосами. Удивительно, но эта композиция не заняла никакого места. Наверное, с точки зрения жюри, ей не хватило масштаба.
Еще одна работа, оставшаяся без призов, но притягивающая взгляды — «Оживление» («ДримТим» из Санкт-Петербурга). Хрустальный олень, взлетающий из какого-то клубка, не то огня, не то воды, не то обеих стихий одновременно. На примере этой скульптуры, впрочем, хорошо видно, как она сделана — слишком очевидны границы между отдельными частями, которые вырезали отдельно и соединили потом вместе. Это, конечно, немного разрушает ощущение чуда.
Еще одна яркая работа — «Рождение легенды» («Хотун» из Якутска). Тут без пояснений авторов не разобраться: «Ярусы вселенной соединяет Священное дерево Аал Луук Мас, которое заботится о благополучии всех живых существ». Звучит, как фраза из трейлера к фильму «Аватар-2».
На Белой горе живет лебединая богиня, прекрасная, как лучи утреннего солнца. Своими крыльями Умай (это название работы) укрывает горы Алтая. Так, по крайней мере, объясняет идею композиции группа «Красавица и чудовище» из Северска (закрытый город рядом с Томском).
Причины, почему та или иная работа не была отмечена призом, более или менее проясняются, когда доходишь до скульптур, занявших одно из призовых мест. Вот, например, взявшая третье место (точнее одно из третьих мест) композиция «Из пруда без труда» («Снежинка» из Томска). При кажущейся технической простоте (здесь нет каких-то мелких или хрупких элементов) и даже подсветка выбрана однотонная) композиция завораживает сочетанием маленького рыбака в лодченке на поверхности и огромной рыбы в глубине под ним. Рыба, кстати, вырезана с другой стороны ледяной глыбы.
Скульптура «Туйаарыма Куо» («Золотые крылья» из Якутска) также занявшая третье место, напротив, производит впечатление тонкостью работы — даже не верится, что перья крыльев сделаны изо льда, а не из чего-то более прочного. Название — имя якутской женщины, которая стала символом красоты и в целом счастливой жизни.
Занявшая второе место (их тоже больше одного) композиция «Полет шмеля» (команда «Плантация» из Хабаровска) содержит очевидные аллюзии картинам Сальвадора Дали (и прежде всего, к полотну «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения»). Только вместо тонких длинных ножек слонов и лошадей здесь весла маленькой лодочки, где тонкие длинные ноги слонов заменены на весла.
Другой обладатель второго места обращается уже к русской мифологии. Команда «Леке» из Якутска решила представить, как могла выглядеть самоходная печь из сказки про Емелю. Это тоже в каком-то смысле сюрреализм, но уже наш — русский-народный.
Первое место досталось композиции «Небесная кобылица» («Рок» из Якутска). Мать одного из ключевых персонажей якутского фольклора Дыырая Бэргэна (сама она почему-то без имени) изгнали из верхнего мира и превратили в кобылицу, где она и родила будущего героя. В какой-то момент Дыыраю Бэргэну подарили щенка, который потом превратился в прекрасную девушку, на которой Дыырай Бэргэн женился. Такая вот непростая история (точнее лишь одна из версий в кратком пересказе).
Работу отличает и тонкая резьба, и объемная, многофигурная композиция. Так что победителями ее создателей назвали не случайно. Опять же, более широкая аудитория узнает о хитросплетениях якутского эпоса. Возможно, именно этим отчасти объясняется и тот факт, что больше всего призовых мест взяли именно якутские ледяные скульпторы.
В целом Томск украшен к Новому году, может быть, не так богато, но довольно креативно. Есть и светящиеся фигуры, и портал из символических елочных игрушек, заготовленный для любителей селфи, и парящие в вышине светящиеся лошади, везущие сани с Дедом Морозом.
Есть в центре и большой каток. Он, конечно, не смог прославиться на весь мир своими формами. Для него просто перегородили
Еще один каток соорудили в Городском саду, где его роль выполняет просто одна из аллей. На засыпанной снегом поверхности, конечно, особо не разгонишься, но для неспешных прогулок на коньках — самое то. Но больше всего в парке, конечно, впечатляет работающее зимой колесо обозрения. С открытыми кабинками, в которых катаются люди. Настоящие сибиряки.
В Томске (как и во всяком городе), конечно, полно проблем. Удручающе, например, выглядят многочисленные памятники деревянной архитектуры, которым не повезло получить федеральный статус или хотя бы хороших владельцев и арендаторов. Но всё равно этот город остается самым интересным местом для прогулок и идеальным направлением для путешествия выходного дня. И фестиваль ледовой скульптуры — прекрасный для этого повод.
Сравнить томские ледяные скульптуры с новосибирскими снежными можно, посмотрев фоторепортаж Ольги Кирсановой и Александра Ощепкова.