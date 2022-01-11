Померяемся формами: фоторепортаж с фестиваля ледяных скульптур в Томске — смотрите какая красота

Фестиваль ледовой скульптуры в Томске проходит с 2014 года. Началось всё с разового мероприятия по случаю очередного юбилея города, но сейчас праздник проводится уже в восьмой раз. К чести томичей нужно заметить, что фигуры вырезают раньше — в конце декабря, так что горожане и туристы могут смотреть работы все каникулы. Фестиваль открытый, в нем может принять участие кто угодно, но по понятным причинам в основном ледовые скульпторы приезжают из северных городов, где больше возможностей работы с этим хрупким материалом.