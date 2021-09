Массовая смерть птиц в Усть-Тарском районе Новосибирской области попала на страницы британского таблоида The Sun.



Статья под названием «A-FLOCALYPSE NOW Mystery as hundreds of dead ravens fall out of the sky in scenes «like the apocalypse» («Загадка сотен мертвых ворон, падающих с неба "как при апокалипсисе"») опубликована в издании сегодня.

В заголовке используется игра слов: в первое слова названия известного фильма Френсиса Копполы Apocalypse Now (обычно переводится как «Апокалипсис наших дней») вставлен корень слова flocs — «перья».