Массовая смерть птиц в НСО попала в британский таблоид The Sun
Массовая смерть птиц в Усть-Тарском районе Новосибирской области попала на страницы британского таблоида The Sun.
Статья под названием «A-FLOCALYPSE NOW Mystery as hundreds of dead ravens fall out of the sky in scenes «like the apocalypse» («Загадка сотен мертвых ворон, падающих с неба "как при апокалипсисе"») опубликована в издании сегодня.
В заголовке используется игра слов: в первое слова названия известного фильма Френсиса Копполы Apocalypse Now (обычно переводится как «Апокалипсис наших дней») вставлен корень слова flocs — «перья».
В заметке говорится, что жители поселка сообщили о сотнях трупов черных птиц, которые засыпали всё кругом. The Sun приводит слова главного ветеринарного врача Усть-Тарки Сергея Кузлякина о проведении тестов, чтобы выяснить причины смерти птиц. Он отметил, что, кроме ворон, похоже, никто больше не пострадал.
— Я работаю врачом с 1975 года, но впервые вижу такое, я в шоке, — цитирует Кузлякина издание.
Сотрудникам местной администрации пришлось попотеть (have been kept busy), чтобы собрать птичьи тела, пишет The Sun. Часть трупов птиц была отправлена в лабораторию, остальные — сожгли.
Видео с места происшествия, которое приводит The Sun, 23 сентября публиковала «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Далее издание рассказывает о похожих примерах по всему миру. Так, десять лет назад тысячи птиц упали с неба в Арканзасе (США) и еще порядка 100 тысяч рыб были найдены мертвыми в реке неподалеку.
Вскоре СМИ начали сообщать о похожих происшествиях по всему миру: о массовой гибели голубей в Италии, галок — в Швеции, мертвых крабах на берегу графства Кент (Великобритания), миллионов пятнистых рыб в Мэриленде (США) и огромном количестве мертвых сардин в Лос-Анджелесе.
Тогда эти события широко освещались блогерами, часть которых увидела в этом признаки приближающегося апокалипсиса.
Более прозаичными версиями были секретные эксперименты, проводимые правительством, смещение магнитных полюсов, странные заболевания, вызванные деятельностью человека. Именно тогда появилось это слово aflockalypse.
Российские орнитологи, впрочем, считают, что птицы могли просто быть отравлены пестицидами, которые использовались местными хозяйствами.
Сегодня издание «Вести Новосибирск» назвало результаты экспертизы в Усть-Тарке.
— Инфекция исключена. Токсикология, отравление, определили группу — фосфорорганические соединения (ФОС), конкретно каким препаратом, пока неизвестно, — сообщил «Вестям» Сергей Кузлякин.
Новосибирск регулярно попадает на страницы мировой прессы. Обычно это разного рода происшествия (как в данном случае), но бывает, что темой публикации становятся и открытия сибирских ученых.