В заметке говорится, что жители поселка сообщили о сотнях трупов черных птиц, которые засыпали всё кругом. The Sun приводит слова главного ветеринарного врача Усть-Тарки Сергея Кузлякина о проведении тестов, чтобы выяснить причины смерти птиц. Он отметил, что, кроме ворон, похоже, никто больше не пострадал.



— Я работаю врачом с 1975 года, но впервые вижу такое, я в шоке, — цитирует Кузлякина издание.



Сотрудникам местной администрации пришлось попотеть (have been kept busy), чтобы собрать птичьи тела, пишет The Sun. Часть трупов птиц была отправлена в лабораторию, остальные — сожгли.