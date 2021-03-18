Развод повышает риск в 4,7 раза: об исследовании новосибирского ученого пишет международная пресса

Зарубежные издания привлекло исследование новосибирца о причинах инфаркта у мужчин
Сразу несколько изданий в разных странах заинтересовала работа ученых новосибирского Института цитологии и генетики. Исследование касается причин, которые могут приводить к сердечным приступам у мужчин.
Публикации появились в американском Science Daily, индийском англоязычном издании Medical Dialogues, испанском El medico interactivo, немецком Heilpraxis, итальянском PharmaStar и других. Все они основаны на исследовании, которое было обнародовано на онлайн-конференции Европейского общества кардиологов ESC Acute CardioVascular Care 2021. Автором исследования стал Дмитрий Панов из Института цитологии и генетики (Новосибирск). В нем идет речь о механизмах воздействия переутомления на повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
— Утрата жизненных сил и переутомление, чувство деморализованности и повышенная раздражительность оказываются результатом неспособности справиться с проблемами. С этими проблемами сталкиваются люди, которые не могут адаптироваться к продолжительному воздействию источников стресса, — цитирует Панова издание Science Daily.
Исследование изучает связь между утратой жизненных сил (vital exhaustion) и риском инфаркта миокарда у мужчин, которые ранее не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследование опирается на данные Всемирной организации здравоохранения, включающей информацию о 657 мужчинах в возрасте
Участники исследования были разделены на группы по степени утраты жизненных сил: отсутствующей, средней или высокой и наблюдались в течение
В течение ближайших пяти лет у подвергшихся истощению риск получить инфаркт был больше в
Исследование также показало, что стать жертвой инфаркта имеют больше шансов мужчины, которые никогда не были женаты (в
— Живущие в одиночестве получают меньше социальной поддержки, что является отдельным фактором риска для инфаркта миокарда, — передает слова Панова Science Daily.
El medico interactivo также приводит слова ученого о том, что усилия по улучшению качества жизни и снижению стрессов дома и на работе могут помочь снизить переутомление. А участие в социальной жизни, как одна из форм получения эмоциональной поддержки, снижает уязвимость для стресса.
Новости из Новосибирска, относящиеся к науке, к сожалению, не так часто становятся темой для публикаций в мировой прессе. Обычно журналистов из других стран привлекают какие-то более понятные для широкой публики сюжеты. Например, в декабре прошлого года сразу несколько медиа разместили материалы с фотографиями из Новосибирска, на которых были запечатлены застывшие в воздухе на морозе лапша, яйцо и другие пищевые продукты.