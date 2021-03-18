Развод повышает риск в 4,7 раза: об исследовании новосибирского ученого пишет международная пресса

Сразу несколько изданий в разных странах заинтересовала работа ученых новосибирского Института цитологии и генетики. Исследование касается причин, которые могут приводить к сердечным приступам у мужчин.



Публикации появились в американском Science Daily, индийском англоязычном издании Medical Dialogues, испанском El medico interactivo, немецком Heilpraxis, итальянском PharmaStar и других. Все они основаны на исследовании, которое было обнародовано на онлайн-конференции Европейского общества кардиологов ESC Acute CardioVascular Care 2021. Автором исследования стал Дмитрий Панов из Института цитологии и генетики (Новосибирск). В нем идет речь о механизмах воздействия переутомления на повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

