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Франция и Индия удивились новосибирскому снимку с зависшей на морозе лапшой

Фотографии, сделанные в трескучий мороз, разошлись по соцсетям и попали в иностранную прессу

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Фотография заинтересовала индийские СМИ

Фотография заинтересовала индийские СМИ

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Фото замерзших в воздухе лапши быстрого приготовления и разбитого яйца, сделанные в Новосибирске, обрели мировую славу: про них написали зарубежные СМИ — в Индии, Франции и США.

Первым 28 декабря фотографии, сделанные в Новосибирске во время аномального понижения температуры, опубликовал пользователь «Твиттера» @olegsvn. На следующий день то же фото появилось в аккаунте британского журналиста, корреспондент газеты The Telegraph Алек Лун (Alec Luhn). А общей сложности только эти два поста получили больше 180 тысяч лайков и более 36 тысяч репостов.

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В комментариях люди удивлялись не только увиденному, но и вообще тому, как можно жить в таких условиях. Были, впрочем, и ответы с похожими кадрами, в том числе такими, где замерзшими оказывались уже волосы человека.

После того как публикация приобрела такую популярность, ей заинтересовались сразу несколько изданий. Фотографии, снятые в Новосибирске, появились в индийских ABP live и NDTV, американском Snopes. А французское издание CNews сделало целую подборку кадров, на которой есть и похожее фото из Шерегеша и замерзший в воздухе на морозе кипяток.

Во Франции снимкам также посвятили публикацию

Во Франции снимкам также посвятили публикацию

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Сибирячка Дарья Севастьянова также стала популярна через соцсети, но она может делать удивительные вещи при любой погоде — фотографии ее причесок из еды, стекла и коряг сейчас публикует Vogue.

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морозы в Новосибирске
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