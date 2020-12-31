Франция и Индия удивились новосибирскому снимку с зависшей на морозе лапшой

Фото замерзших в воздухе лапши быстрого приготовления и разбитого яйца, сделанные в Новосибирске, обрели мировую славу: про них написали зарубежные СМИ — в Индии, Франции и США.
Первым 28 декабря фотографии, сделанные в Новосибирске во время аномального понижения температуры, опубликовал пользователь «Твиттера» @olegsvn. На следующий день то же фото появилось в аккаунте британского журналиста, корреспондент газеты The Telegraph Алек Лун (Alec Luhn). А общей сложности только эти два поста получили больше
В комментариях люди удивлялись не только увиденному, но и вообще тому, как можно жить в таких условиях. Были, впрочем, и ответы с похожими кадрами, в том числе такими, где замерзшими оказывались уже волосы человека.
После того как публикация приобрела такую популярность, ей заинтересовались сразу несколько изданий. Фотографии, снятые в Новосибирске, появились в индийских ABP live и NDTV, американском Snopes. А французское издание CNews сделало целую подборку кадров, на которой есть и похожее фото из Шерегеша и замерзший в воздухе на морозе кипяток.
Сибирячка Дарья Севастьянова также стала популярна через соцсети, но она может делать удивительные вещи при любой погоде — фотографии ее причесок из еды, стекла и коряг сейчас публикует Vogue.