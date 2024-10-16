Апокалипсис сегодня: Новосибирск утром сковали гигантские пробки — на Димитровском мосту закрыли еще одну полосу

Сегодня утром, 16 октября, Новосибирск сковали пробки — жалобы на заторы поступают из разных частей города. Хуже всего ситуация обстоит на Димитровском мосту — там закрыли еще одну полосу.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация в Новосибирске в целом оценивается в 7 баллов. Уже традиционно в пробках стоят автолюбители на улицах Большевистской, Кирова, проезде Энергетиков, а также на Октябрьском и Димитровском мостах.
— Закрыли полосу на Димитровском мосту. Там ад, — делится впечатлениями житель Новосибирска Павел.
— Всё стоит наглухо на Ясном берегу. Там огромная пробка, которая уходит в закат. Не знаю, нормальная это ситуация или нет, но я первый раз такое вижу, — пишет читатель НГС Александр.
Жалобы на заторы поступают и от тех, кто едет с ОбьГЭСа.
— На ОбьГЭСе тоже локальный апокалипсис. Стояли на повороте на улицу Молодости полчаса. В итоге нас водитель выпустил на пешеходном переходе. Какая-то эпохальная пробка, — сообщает читательница НГС.
По данным МКУ «Гормост», крайняя левая полоса Димитровского моста будет закрыта с 00:00 16 октября до 00:00 18 октября. В это время подрядчик будет укладывать асфальтобетонное покрытие на проезжей части.