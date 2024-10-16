Апокалипсис сегодня: Новосибирск утром сковали гигантские пробки — на Димитровском мосту закрыли еще одну полосу

Жители отмечают, что таких пробок не видели никогда Источник: Елизавета Горяева / NGS.RU











Сегодня утром, 16 октября, Новосибирск сковали пробки — жалобы на заторы поступают из разных частей города. Хуже всего ситуация обстоит на Димитровском мосту — там закрыли еще одну полосу.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация в Новосибирске в целом оценивается в 7 баллов. Уже традиционно в пробках стоят автолюбители на улицах Большевистской, Кирова, проезде Энергетиков, а также на Октябрьском и Димитровском мостах.

— Закрыли полосу на Димитровском мосту. Там ад, — делится впечатлениями житель Новосибирска Павел.

— Всё стоит наглухо на Ясном берегу. Там огромная пробка, которая уходит в закат. Не знаю, нормальная это ситуация или нет, но я первый раз такое вижу, — пишет читатель НГС Александр.

Источник: Яндекс. Карты











Жалобы на заторы поступают и от тех, кто едет с ОбьГЭСа.

— На ОбьГЭСе тоже локальный апокалипсис. Стояли на повороте на улицу Молодости полчаса. В итоге нас водитель выпустил на пешеходном переходе. Какая-то эпохальная пробка, — сообщает читательница НГС.

Судя по всему, дорожная ситуация сегодня утром оставляет желать лучшего во всех уголках Новосибирска Источник: читательница НГС









