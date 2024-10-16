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Дороги и транспорт Апокалипсис сегодня: Новосибирск утром сковали гигантские пробки — на Димитровском мосту закрыли еще одну полосу

Апокалипсис сегодня: Новосибирск утром сковали гигантские пробки — на Димитровском мосту закрыли еще одну полосу

Новосибирцы присылают в редакцию гневные комментарии

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59 комментариев

Жители отмечают, что таких пробок не видели никогда

Сегодня утром, 16 октября, Новосибирск сковали пробки — жалобы на заторы поступают из разных частей города. Хуже всего ситуация обстоит на Димитровском мосту — там закрыли еще одну полосу.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация в Новосибирске в целом оценивается в 7 баллов. Уже традиционно в пробках стоят автолюбители на улицах Большевистской, Кирова, проезде Энергетиков, а также на Октябрьском и Димитровском мостах.

— Закрыли полосу на Димитровском мосту. Там ад, — делится впечатлениями житель Новосибирска Павел.

— Всё стоит наглухо на Ясном берегу. Там огромная пробка, которая уходит в закат. Не знаю, нормальная это ситуация или нет, но я первый раз такое вижу, — пишет читатель НГС Александр.

Жалобы на заторы поступают и от тех, кто едет с ОбьГЭСа.

— На ОбьГЭСе тоже локальный апокалипсис. Стояли на повороте на улицу Молодости полчаса. В итоге нас водитель выпустил на пешеходном переходе. Какая-то эпохальная пробка, — сообщает читательница НГС.

Судя по всему, дорожная ситуация сегодня утром оставляет желать лучшего во всех уголках Новосибирска

По данным МКУ «Гормост», крайняя левая полоса Димитровского моста будет закрыта с 00:00 16 октября до 00:00 18 октября. В это время подрядчик будет укладывать асфальтобетонное покрытие на проезжей части.

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Новосибирск Пробки Дороги Димитровский мост
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Комментарии
60
kalqcd
1 час
Как вам? Кто-то ИИ внедряет. а кто-то пробки не может победить и не пытается. А зачем? Печально. Перспектив нет.
Светлана В-ва
57 минут
интересен момент когда все просто встанет, а он не за горами.
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