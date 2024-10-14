«И это ещё ни одна снежинка не упала»: 5-километровая пробка собралась на Большевистской — там произошло два ДТП

Утром в понедельник в Новосибирске собрались пробки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на улице Большевистской образовалась пробка протяжённостью пять километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS на утро понедельника, 14 октября.

Протяжённость пробки уже превышает пять километров Источник: 2GIS











Затор начинается в районе остановки «Карьер Борок» и продолжается после станции метро «Речной вокзал». По данным сервиса на участке дороги произошло две аварии.

— И это ещё не упала ни одна снежинка, — возмущается один из водителей в пробке.

Проезд утром также затруднён на Димитровском мосту — там образовалась пробка при движении в сторону правого берега. Протяжённость затора уже превышает два километра. Ситуация с пробками на дорогах оценивается в пять баллов из десяти.

Напомним, на выходных новосибирец час гнался за лихачом после ДТП на левом берегу.