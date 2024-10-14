НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

ясная погода, без осадков

ощущается как -12

1 м/c,

с-з.

 761мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Бизнесмена подозревают в мошенничестве

Обман от криптомачо
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Авторитеты 90-х
Как живется в Корее
Банды и маньяки из 90-х
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «И это ещё ни одна снежинка не упала»: 5-километровая пробка собралась на Большевистской — там произошло два ДТП

«И это ещё ни одна снежинка не упала»: 5-километровая пробка собралась на Большевистской — там произошло два ДТП

Ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов

2 887
10 комментариев

Утром в понедельник в Новосибирске собрались пробки

В Новосибирске на улице Большевистской образовалась пробка протяжённостью пять километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS на утро понедельника, 14 октября.

Протяжённость пробки уже превышает пять километров

Затор начинается в районе остановки «Карьер Борок» и продолжается после станции метро «Речной вокзал». По данным сервиса на участке дороги произошло две аварии.

— И это ещё не упала ни одна снежинка, — возмущается один из водителей в пробке.

Проезд утром также затруднён на Димитровском мосту — там образовалась пробка при движении в сторону правого берега. Протяжённость затора уже превышает два километра. Ситуация с пробками на дорогах оценивается в пять баллов из десяти.

Напомним, на выходных новосибирец час гнался за лихачом после ДТП на левом берегу.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В Новосибирске на улице Большевистской образовалась пробка протяжённостью пять километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2GIS на утро понедельника, 14 октября. Затор начинается в районе остановки «Карьер Борок» и продолжается после станции метро «Речной вокзал». По данным сервиса на участке дороги произошло две аварии. Проезд утром также затруднён на Димитровском мосту — там образовалась пробка при движении в сторону правого берега. Протяжённость затора уже превышает два километра. Ситуация с пробками на дорогах оценивается в пять баллов из десяти.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Drakonn
57 минут
ни кто никого не пропускает - "все торопятся" = на перекрёсток не выехать (всё забито), вот и стоят... поделом вам господа водители. Пока не научитесь ездить "вежливо/разумно" так и будете стоять в пробках...
Гость
21 минута
Пробки у нас в основном обусловлены отсутствием культуры вождения. Все лезут как в последний путь на перекресток и перекрывают его на глухо. Имел недавно неудовольствие покататься по Московским пробкам....да , поток машин в разы больше , но никто на перекресток не лезет, внутри потока все легко перестраиваются , никто друг другу надрывно не сигналит и на три буквы не посылает!!! Так что имеем то ,что заслуживаем....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Артур,44

Артём,30

Лариса,56

DEVILFUCKER,42

Светлана,50

Maritime,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление