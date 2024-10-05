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Дороги и транспорт Невидимому новосибирскому троллейбусу №22 удлинят маршрут за 147 миллионов — схема движения

Невидимому новосибирскому троллейбусу №22 удлинят маршрут за 147 миллионов — схема движения

Ранее новосибирцы жаловались, что не могут дождаться троллейбуса

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8 комментариев

Троллейбус №22 прозвали невидимым из-за его редкого появления на остановках

В Новосибирске продлят маршрут троллейбуса №22, он будет двигаться от остановки «Цветущая Плющиха» до пункта «Улица Учительская». Информация об этом появилась на сайте госзакупок 4 октября.

Заказчиком выступает МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом». На выполнение работ выделили 147 миллионов. В приложении к контракту есть будущая схема движения троллейбуса.

Маршрут планируют изменить до мая следующего года

Общая протяжённость маршрута составит 31,3 километра. Самый ранний рейс начинает курсировать с 5:20 утра до 22:55. Всего по обновлённому маршруту будут двигаться до 22 троллейбусов. Власти планируют завершить работы до конца мая следующего года.

Сейчас троллейбус курсирует между остановками «Лазурная» и «Учительская». Летом новосибирец заявил, что три вечера подряд не мог дождаться троллейбуса №22. В мэрии же ответили на претензии, что троллейбуса не было только в один из указанных дней. В ответ на запрос НГС мэрия уточнила, что схему троллейбусного маршрута № 22 «ул. Лазурная — ул. Учительская» не изменяли.

Ранее новосибирский Минтранс объяснил, как расширится парк общественного транспорта. До конца в года в сибирскую столицу должны поступить еще 49 троллейбусов.

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Комментарии
8
Ичочо
21 минута
Миллионы тоже станут невидимыми
Гость
32 минуты
Какой ужас, он же одноэтажный!
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