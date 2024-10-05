Невидимому новосибирскому троллейбусу №22 удлинят маршрут за 147 миллионов — схема движения

В Новосибирске продлят маршрут троллейбуса №22, он будет двигаться от остановки «Цветущая Плющиха» до пункта «Улица Учительская». Информация об этом появилась на сайте госзакупок 4 октября.
Заказчиком выступает МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом». На выполнение работ выделили 147 миллионов. В приложении к контракту есть будущая схема движения троллейбуса.
Общая протяжённость маршрута составит 31,3 километра. Самый ранний рейс начинает курсировать с 5:20 утра до 22:55. Всего по обновлённому маршруту будут двигаться до 22 троллейбусов. Власти планируют завершить работы до конца мая следующего года.
Сейчас троллейбус курсирует между остановками «Лазурная» и «Учительская». Летом новосибирец заявил, что три вечера подряд не мог дождаться троллейбуса №22. В мэрии же ответили на претензии, что троллейбуса не было только в один из указанных дней. В ответ на запрос НГС мэрия уточнила, что схему троллейбусного маршрута № 22 «ул. Лазурная — ул. Учительская» не изменяли.
Ранее новосибирский Минтранс объяснил, как расширится парк общественного транспорта. До конца в года в сибирскую столицу должны поступить еще 49 троллейбусов.