Невидимому новосибирскому троллейбусу №22 удлинят маршрут за 147 миллионов — схема движения

Троллейбус №22 прозвали невидимым из-за его редкого появления на остановках Источник: Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В Новосибирске продлят маршрут троллейбуса №22, он будет двигаться от остановки «Цветущая Плющиха» до пункта «Улица Учительская». Информация об этом появилась на сайте госзакупок 4 октября.

Заказчиком выступает МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом». На выполнение работ выделили 147 миллионов. В приложении к контракту есть будущая схема движения троллейбуса.

Маршрут планируют изменить до мая следующего года Источник: Госзакупки











Общая протяжённость маршрута составит 31,3 километра. Самый ранний рейс начинает курсировать с 5:20 утра до 22:55. Всего по обновлённому маршруту будут двигаться до 22 троллейбусов. Власти планируют завершить работы до конца мая следующего года.

Сейчас троллейбус курсирует между остановками «Лазурная» и «Учительская». Летом новосибирец заявил, что три вечера подряд не мог дождаться троллейбуса №22. В мэрии же ответили на претензии, что троллейбуса не было только в один из указанных дней. В ответ на запрос НГС мэрия уточнила, что схему троллейбусного маршрута № 22 «ул. Лазурная — ул. Учительская» не изменяли.