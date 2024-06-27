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Дороги и транспорт подробности Невидимый троллейбус: новосибирец три вечера подряд впустую стоял на остановке — в мэрии говорят, что транспорт был

Невидимый троллейбус: новосибирец три вечера подряд впустую стоял на остановке — в мэрии говорят, что транспорт был

Власти согласились, что был пропущен только один выход

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Новосибирец отметил, что раньше проблем с троллейбусом №22 не было

Новосибирец Владимир заявил, что три вечера подряд не мог дождаться троллейбуса №22. В мэрии же ответили на претензии, что троллейбуса не было только в один из указанных дней.

— Троллейбус №22 не ходит в сторону Учительской от остановки «Улица Ломоносова» (Дзержинский район) в направлении улицы Учительской. Ждал с 22 часов до 22:30. И еще куча народа со мной ждала. Так продолжалось 3 дня — 18, 19 и 20 июня. До этого всегда в это время я уезжал. Приходилось идти пешком или вызывать такси — я человек пожилой, — отметил новосибирец.

По данным сайта мэрии, интервал движения у этого троллейбуса после 19 часов — 13 минут. Троллейбус последнего рейса в направлении улицы Учительской должен быть на остановке «Улица Ломоносова» в 23:23.

В ответ на запрос НГС мэрия уточнила, что схему троллейбусного маршрута № 22 «ул. Лазурная — ул. Учительская» не изменяли.

— По расписанию на остановке «Ул. Ломоносова» в период с 22 до 22:30 троллейбус маршрута № 22 должен был прибыть в 22:06 и 22:19. По информации МУП «Горэлектротранспорт», троллейбус следовал через эту остановку 18 июня в 22:19, 20 июня в 22:12. 19 июня троллейбуса не было из-за низкой укомплектованности водительского состава предприятия, — сообщили в городской администрации.

Чаще всего, добавили в мэрии, сбои в работе маршрута по вечерам происходят из-за дефицита водителей на предприятии. Их не хватает из-за того, что нужно соблюдать трудовое законодательство, касающееся норм труда и отдыха водителей.

— Это наблюдается не только в транспортной отрасли. К тому же сейчас начало сезона отпусков. Руководство «Горэлектротранспорт» принимает все возможные меры, чтобы укомплектовать водительский состав предприятия и выпускать подвижной состав на маршруты по плану, — заключили в городской администрации.

Ранее НГС писал о том, что корреспонденты НГС проехались в жару в общественном транспорте и измерили температуру в салонах. Оказалось, что в жару в новосибирском общественном транспорте выжить нелегко.

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Комментарии
1
Гость
27 июня 2024, 16:06
ну и правильно. в 8 пожилым надо уже дома сидеть и смотреть телевизор. нечего по ночам шастать.
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