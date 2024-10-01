На перекрестке улицы Ленина поменяют фазу светофора, чтобы уменьшить количество аварий — карта

Одну из фаз разделят на две Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта изменят работу светофора. Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту НГС сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Как объяснил эксперт, перекресток Комсомольского проспекта и улицы Ленина имеет двухфазное регулирование светофором. На зеленый едет Ленина, в это время на красный стоит Комсомольский проспект. Во втором режиме на зеленый едет Комсомольский проспект, на красный стоит Ленина. Исторически так сложилось, что по Комсомольскому проспекту основной поток идет со стороны улицы Шамшурина, где находится вокзал. И всего несколько машин едут со стороны жилмассива, а они имеют преимущество в движении, едут прямо. И когда машина едет прямо, а другая поворачивает на Ленина — часто происходят столкновения.

— Рабочая группа приняла решение, что будет разделена фаза с Комсомольского проспекта на две. Зеленый будет гореть всю фазу для тех, кто едет с Шамшурина. И небольшую часть фазы будет гореть зеленым для тех, кто едет со стороны жилмассива, — объяснил Вячеслав Ашурков.

Источник: НГС

Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда будут внесены изменения в работу светофора.