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Дороги и транспорт эксклюзив На перекрестке улицы Ленина поменяют фазу светофора, чтобы уменьшить количество аварий — карта

На перекрестке улицы Ленина поменяют фазу светофора, чтобы уменьшить количество аварий — карта

Когда именно внесут изменения, пока неизвестно

698
4 комментария

Одну из фаз разделят на две

В Новосибирске на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта изменят работу светофора. Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом корреспонденту НГС сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Как объяснил эксперт, перекресток Комсомольского проспекта и улицы Ленина имеет двухфазное регулирование светофором. На зеленый едет Ленина, в это время на красный стоит Комсомольский проспект. Во втором режиме на зеленый едет Комсомольский проспект, на красный стоит Ленина. Исторически так сложилось, что по Комсомольскому проспекту основной поток идет со стороны улицы Шамшурина, где находится вокзал. И всего несколько машин едут со стороны жилмассива, а они имеют преимущество в движении, едут прямо. И когда машина едет прямо, а другая поворачивает на Ленина — часто происходят столкновения.

— Рабочая группа приняла решение, что будет разделена фаза с Комсомольского проспекта на две. Зеленый будет гореть всю фазу для тех, кто едет с Шамшурина. И небольшую часть фазы будет гореть зеленым для тех, кто едет со стороны жилмассива, — объяснил Вячеслав Ашурков.

Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда будут внесены изменения в работу светофора.

Ранее в Новосибирске на перекрестках улицы Немировича-Данченко с Ватутина и Таймырской демонтировали инновационные светофоры.

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Комментарии
4
o191ku$
22 минуты
Режим светофора можно и не менять, просто у всех ДЕБИЛОВ надо права навсегда забрать!
Zemb
22 минуты
в телефон надо меньше втыкать и ПДД учить. а ещё яму там заделать вечную.....
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