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Дороги и транспорт «Убрали пилотные секции»: на Ватутина и Немировича-Данченко поменяли светофоры — чем они мешали

«Убрали пилотные секции»: на Ватутина и Немировича-Данченко поменяли светофоры — чем они мешали

В городе сейчас не осталось инновационных светофоров

1 873
14 комментариев

Сигналы светофора были непонятны для водителей

В Новосибирске на перекрестках улицы Немировича-Данченко с Ватутина и Таймырской демонтировали инновационные светофоры.

Решение было принято еще на прошлой неделе рабочей группой по организации дорожного движения.

— Информационные секции, которые ранее использовались в пилотной эксплуатации в качестве тестового светофорного оборудования на указанных в обращении перекрестках, демонтированы, — говорится в ответе. — На данное время на улично-дорожной сети города Новосибирска тестовая, либо пилотная эксплуатация светофорных объектов не производится

Сейчас на светофорах поставили другие секции, которые соответствуют ГОСТ. Инновационные светофоры, по сообщениям водителей, тяжело было считывать — они путали автомобилистов.

Весной рабочая группа приняла решение об изменении схемы движения машин по улице Зыряновской.

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Светофор Улица Немировича-Данченко Улица Ватутина Ленинский район
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Комментарии
14
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20 августа 2024, 08:43
Автомобилистов и цвета на светофорах путают: при повороте пешеходов, идущих по "зебре" на свой зеленый пропускают единицы
Тойотик
20 августа 2024, 07:48
Сначала сделай плохо, потом верни обратно, и вроде сделал хорошо. Что-то напоминает.
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