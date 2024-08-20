«Убрали пилотные секции»: на Ватутина и Немировича-Данченко поменяли светофоры — чем они мешали

Сигналы светофора были непонятны для водителей Источник: Вячеслав Ашурков











В Новосибирске на перекрестках улицы Немировича-Данченко с Ватутина и Таймырской демонтировали инновационные светофоры.

Решение было принято еще на прошлой неделе рабочей группой по организации дорожного движения.

— Информационные секции, которые ранее использовались в пилотной эксплуатации в качестве тестового светофорного оборудования на указанных в обращении перекрестках, демонтированы, — говорится в ответе. — На данное время на улично-дорожной сети города Новосибирска тестовая, либо пилотная эксплуатация светофорных объектов не производится

Сейчас на светофорах поставили другие секции, которые соответствуют ГОСТ. Инновационные светофоры, по сообщениям водителей, тяжело было считывать — они путали автомобилистов.

Весной рабочая группа приняла решение об изменении схемы движения машин по улице Зыряновской.