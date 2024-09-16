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На новые вагоны метро потратят 5 миллиардов

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Дороги и транспорт Для Новосибирска купят 20 новых вагонов метро — они обойдутся почти в 5,3 миллиарда рублей

Для Новосибирска купят 20 новых вагонов метро — они обойдутся почти в 5,3 миллиарда рублей

Их должны привезти в ближайшие два года

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32 комментария

Действующие вагоны метро постепенно выходят из строя

Для Новосибирска закупят новые вагоны метро по программе лизинга. За 15 штук готовы заплатить почти 4,4 миллиарда рублей. Еще пять вагонов собираются приобрести за собственные средства.

В документах на сайте госзакупок указано, что заказчиком выступает МУП «Новосибирский метрополитен». Предприятие планирует приобрести в лизинг шесть головных вагонов, шесть промежуточных моторных вагона и три безмоторных вагона. Вне программы лизинга МУП собирается купить еще пять различных вагонов за почти 864 миллиона рублей.

Перед поставкой вагоны должны пройти обкатку. После этого поставщик должен доставить вагоны на пути «Новосибирского метрополитена», которые примыкают к путям станции «Новосибирск-Главный». Вагоны должны быть рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температуры от -40 до +40 градусов и хранение от -45 до +45 градусов.

Срок службы кузова, рамы тележки и муфты тягового привода вагонов — 31 год. Аккумуляторная батарея должна прослужить пять лет, средства пожаротушения — четыре года. Вагоны, согласно графику, должны доставить в Новосибирск в период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. Контракт между сторонами действует до 1 июня 2031 года, а средства на приобретение вагонов по программе лизинга заложены на срок до 2031 года. Второй контракт пяти вагонов действует до 25 декабря 2025 года.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, будут ли проводить еще закупки на поставку новых вагонов метро.

Около года назад стало известно, что срок эксплуатации действующих вагонов новосибирского метро истекает в 2031 году. По словам губернатора Андрея Травникова, заменить составы собираются до 2029 года.

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Метрополитен Новосибирский метрополитен Госзакупки Подвижной состав
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Комментарии
34
Zemb
16 сентября 2024, 14:22
на спортивной буду ждать, с нетерпением.😁
трям-брям
16 сентября 2024, 14:35
Когда в сторону пл. Станиславского метро копать будут?
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