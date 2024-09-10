«Четыре ряда объездунов»: у «Экспоцентра» собралась пробка из-за ремонта дороги

— На толмачёвской трассе, между Экспоцентром и аэропортом, сужение дороги. И очень много тех, кто объезжает пробку по территории Экспоцентра, полностью забивая трассу за светофором. Из-за этого само шоссе не едет от слова совсем. Четыре ряда объездунов со стороны Экспоцентра и два ряда — с трассы. Они сходятся в один ряд, — говорит новосибирец.