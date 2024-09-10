«Четыре ряда объездунов»: у «Экспоцентра» собралась пробка из-за ремонта дороги

Утром во вторник, 10 сентября, у новосибирского «Экспоцентра» образовался затор, об этом сообщил читатель НГС. По словам собеседника, путь в сторону аэропорта стал значительно дольше.
— На толмачёвской трассе, между Экспоцентром и аэропортом, сужение дороги. И очень много тех, кто объезжает пробку по территории Экспоцентра, полностью забивая трассу за светофором. Из-за этого само шоссе не едет от слова совсем. Четыре ряда объездунов со стороны Экспоцентра и два ряда — с трассы. Они сходятся в один ряд, — говорит новосибирец.
Сегодня утром НГС писал о пробке длиной в 1,5 километра на Октябрьском мосту — затор образовался из-за ДТП.