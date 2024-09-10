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Дороги и транспорт «Четыре ряда объездунов»: у «Экспоцентра» собралась пробка из-за ремонта дороги

«Четыре ряда объездунов»: у «Экспоцентра» собралась пробка из-за ремонта дороги

Добираться до аэропорта стало сложнее

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46 комментариев

Водители пытаются объехать затор, но это лишь ухудшает ситуацию

Утром во вторник, 10 сентября, у новосибирского «Экспоцентра» образовался затор, об этом сообщил читатель НГС. По словам собеседника, путь в сторону аэропорта стал значительно дольше.

— На толмачёвской трассе, между Экспоцентром и аэропортом, сужение дороги. И очень много тех, кто объезжает пробку по территории Экспоцентра, полностью забивая трассу за светофором. Из-за этого само шоссе не едет от слова совсем. Четыре ряда объездунов со стороны Экспоцентра и два ряда — с трассы. Они сходятся в один ряд, — говорит новосибирец.

Такая ситуация для дороги у «Экспоцентра» становится нормой в последние несколько месяцев

Сегодня утром НГС писал о пробке длиной в 1,5 километра на Октябрьском мосту — затор образовался из-за ДТП.

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Новосибирск Экспоцентр Пробка Толмачево
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Комментарии
46
seka64
10 сентября 2024, 10:02
Чисто формально, они может и ничего не нарушают - каких-то знаков запрещающих заезд на территорию Экспоцентра и выезд из него я не припомню. Вопрос в другом - почему весь Новосибирск превращается в одну какую-то нескончаемую стройку века? Метро "Спортивная", четвёртый мост, теперь вот мостик через Власиху... Да там делов-то, если навалиться на две-три недели, а уже полгода ковыряются...
ральф
10 сентября 2024, 10:43
На прошлой неделе в Москве открыли очередную.... Ветку метро!!! А у нас разбивают последние дороги...
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