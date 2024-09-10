«Доброе утро, рад всех видеть»: Октябрьский мост встал в 1,5-километровой пробке из-за ДТП

Пробка собралась ранним утром на Октябрьском мосту. Как сообщают пользователи сервиса 2GIS, движение во вторник затруднено в сторону правого берега.
По сообщениям очевидцев, причиной стало ДТП — две иномарки «притёрлись» в левом ряду.
— Доброе утро, народ, рад всех видеть, — иронизирует один из новосибирцев.
Затор из-за аварии растянулся более чем на полтора километра. Ситуация на дорогах Новосибирска утром 10 сентября оценивается в четыре балла. Движение затруднено на Большевистской, где образовалась пробка протяжённостью почти два километра.
Накануне НГС писал про гонщика, который сбил женщину на маслкаре Chevrolet Camaro — мы узнали, кому принадлежит машина.