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Дороги и транспорт «Доброе утро, рад всех видеть»: Октябрьский мост встал в 1,5-километровой пробке из-за ДТП

«Доброе утро, рад всех видеть»: Октябрьский мост встал в 1,5-километровой пробке из-за ДТП

Затор образовался в сторону правого берега

1 993
18 комментариев

Незначительное ДТП стало причиной сильного затора на мосту

Пробка собралась ранним утром на Октябрьском мосту. Как сообщают пользователи сервиса 2GIS, движение во вторник затруднено в сторону правого берега.

По сообщениям очевидцев, причиной стало ДТП — две иномарки «притёрлись» в левом ряду.

— Доброе утро, народ, рад всех видеть, — иронизирует один из новосибирцев.

Затор из-за аварии растянулся более чем на полтора километра. Ситуация на дорогах Новосибирска утром 10 сентября оценивается в четыре балла. Движение затруднено на Большевистской, где образовалась пробка протяжённостью почти два километра.

Накануне НГС писал про гонщика, который сбил женщину на маслкаре Chevrolet Camaro — мы узнали, кому принадлежит машина.

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Новосибирск ДТП Октябрьский мост
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Комментарии
18
Такси ст Максим
10 сентября 2024, 07:59
маслкар- это что, на масле ездит?
жму 200
10 сентября 2024, 07:46
как будто еслиб в гадюшнеке не былоб дтп на мосту, то и не былоб пробки 🤣🤣
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