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Дороги и транспорт Из Новосибирска запустили рейсы до китайского острова Хайнань — во сколько обойдется перелет

Из Новосибирска запустили рейсы до китайского острова Хайнань — во сколько обойдется перелет

Самолеты начнут летать с сентября

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8 комментариев
Самолеты будут летать два раза в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Новосибирска до китайского острова Хайнань. Самолеты начнут летать с 5 сентября два раза в неделю. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

Самолеты Boeing 737–800 будут летать в город Санья по четвергам и воскресеньям. Планируется, что по расписанию авиалайнер вылетит из Новосибирска 5 сентября в 17:25 и прилетит в Китай в 01:00. Вернуться из Саньи можно будет в воскресенье, 8 сентября, борт вылетит в 03:10, приземлится в 09:20.

По данным официального сайта «Аэрофлота», самый дешевый билет из Новосибирска на 5 сентября обойдется в 32 тысячи рублей без багажа. Билет из Саньи в воскресенье стоит почти 26 тысяч рублей без багажа.

Время в полете из Новосибирска в Санью составит 6 часов 35 минут
Время в полете в Новосибирск составит 7 часов 10 минут

В прошлом году Россия после 30-летнего перерыва возобновила авиасообщение с Мьянмой. Почитайте, чем можно заняться в стране, где туристический сезон идет с ноября по март.

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Комментарии
8
Grape Reflection 🍇
12 августа 2024, 14:54
Это нам и даром не надо
Гость
12 августа 2024, 15:01
Какой ужас творится! А как нищие и голодные россияне, рьяно соблюдающие демократические санкции всего цивильного мирка? 🤣 🤣 🤣
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