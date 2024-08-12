Из Новосибирска запустили рейсы до китайского острова Хайнань — во сколько обойдется перелет

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Новосибирска до китайского острова Хайнань. Самолеты начнут летать с 5 сентября два раза в неделю. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.
Самолеты Boeing 737–800 будут летать в город Санья по четвергам и воскресеньям. Планируется, что по расписанию авиалайнер вылетит из Новосибирска 5 сентября в 17:25 и прилетит в Китай в 01:00. Вернуться из Саньи можно будет в воскресенье, 8 сентября, борт вылетит в 03:10, приземлится в 09:20.
По данным официального сайта «Аэрофлота», самый дешевый билет из Новосибирска на 5 сентября обойдется в 32 тысячи рублей без багажа. Билет из Саньи в воскресенье стоит почти 26 тысяч рублей без багажа.
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