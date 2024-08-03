Страна «золотых лиц»: нетронутые пляжи, древние храмы, прямые рейсы — почему стоит провести отпуск в Мьянме и сколько это стоит

В прошлом году Россия после 30-летнего перерыва возобновила авиасообщение с Мьянмой. Первые самолеты отправились в Янгон осенью 2023 года. Туристический сезон в Мьянме длится с ноября по март и уже сейчас стоит задуматься о том, где провести конец 2024 года. Шеф-редактор НГС Елена Громкова успела посмотреть страну весной, чтобы подготовить читателей к поездке в новом сезоне: полетная программа возобновится уже 9 октября. Какие надежды можно возлагать на пляжи бывшей британской колонии — Бирмы, какой предстанет перед вами культура страны и ее природные ландшафты, что за золотой хайлайтер на лицах у большинства местных жителей и как они принимают гостей — в репортаже НГС.
Приземление в Мандалае
Прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Мьянму выполняет ведущая авиакомпания страны — Myanmar Airways International. С октября самолеты будут летать два раза в неделю: во вторник и субботу — в Новосибирск, в среду и в воскресенье — обратно в Мьянму. На пути между Новосибирском и Янгоном самолёт делает техническую остановку в Мандалае, и пассажиры, которым нужно лететь дальше, из самолёта не выходят.
Рейсы выполняются на самолётах Airbus A319/320, билеты можно купить в офисе продаж представиля авиакомпании — «Авиарепс / Коннект-Про» в Москве, а также на сайтах туристических агентств и на сайте самой авиакомпании. Стоимость авиабилета туда-обратно в эконом-классе стартует с 61 тысячи рублей, в бизнес-классе — от 160 тысяч рублей.
Первым пунктом назначения моего путешествия был Янгон — экономический и культурный центр Мьянмы, который прежде носил статус столицы. Но я рекомендую построить программу по-другому и начать изучать Мьянму с города Мандалай, где самолёт делает первую остановку. Так вы сможете сначала погрузиться в культуру и ощутить самобытность Мьянмы, а после расслабиться на белоснежных пляжах.
Например, перед пляжами можно отправиться в исторический город Баган (расположен примерно в 145 километрах, туда ходят разные виды наземного транспорта). В окрестностях Багана вы в полной мере можете насладиться видами религиозных сооружений — их могут называть пагодами, ступами и просто храмами.
Если в путешествии вам удобнее полагаться на профессионалов, то местные туроператоры, такие как Tour24, предложат собственные интересные маршруты по Мьянме. И, например, вас сначала могут доставить в Янгон, а оттуда отправить на пляжи Нгапали.
У российских туроператоров, таких как «Олимпия Райзен», «Глобус Тур», «Space Travel», China Travel, ITM Group есть пакетные туры. Туристы могут купить их и на сайте туроператоров, и в туристическом агентстве.
Стоимость зависит от отелей, продолжительности пребывания, количества экскурсий, входящих в состав тура. Например, стоимость комбинированного тура стартует с 535 евро: одну ночь турист проводит в Янгоне, затем отправляется на море в Нгве Саунг и возвращается в Янгон еще на одну ночь. Дополнительно оплачивается авиабилет Новосибирск-Янгон-Новосибирск.
Если вы взяли тур, и у вас есть в распоряжении хороший гид, он станет не только вашим проводником, но и поможет выгодно поменять деньги. Валюта Мьянмы — кьят, и в стране существует два курса: государственный (примерно 2 тысячи кьят за доллар) и рыночный (3–3,5 тысячи кьят за доллар). Лучше менять валюту в обменниках в городе — там курс более выгодный, чем в аэропорту или банках.
Интересно, что на стоимость доллара влияет и сама купюра: если она абсолютно новая — вы получите за нее по максимуму. Если же деньги из старой партии — то курс будет ниже.
Янгон, огромный Будда и золотая танака
Мьянма получила свое название в 1989 году — до этого всему миру она была известна как Бирма, и до сих пор в памяти чаще всплывает первое название. Сейчас столица — город Нейпьидо, а с 1989 по 2005 годы этот статус носил Янгон — первый пункт моей поездки.
В Янгоне, как и в других городах Мьянмы, в темное время действует комендантский час, в связи с чем магазины и рынки сворачивают свою деятельность с наступлением темноты. Местные жители в основном остаются в это время дома или на работе, если они, например, являются сотрудниками отеля.
Время в Мьянме отстает от новосибирского всего на полчаса, часовой пояс страны — UTC +6:30.
Здесь можно найти хорошие 4- и 5-звездочные отели или выбрать небольшие лоджи «бутикового типа» (от англ. lodge — дословно «домик», «сторожка», «приют»).
В бывшей столице множество интересных туристических мест, связанных с историей и религией страны. Среди них пагоды Шведагон и Суле, пагода в комплексе Ботатхаун с зеркальным лабиринтом, храм Чаутхачжи с огромным Лежащим Буддой, парк Маха Бандула. В целом, этого будет достаточно, чтобы составить впечатление о городе.
А теперь посмотрим на аккуратную часть города: на парк Маха Бандула. Янгонский парк расположен в центре города, рядом расположены мэрия, Верховный суд, пагода Суле. Мне его зелень и благоустройство напомнило немного административную часть вьетнамского Хошимина с такими же ухоженными газонами.
Парк носит имя бирманского генерала начала XIX века, он воевал в том числе и против британских колонизаторов. Британское правление в Бирме продолжалось с 1824 до 1948 года, английский стиль по-прежнему заметен в архитектуре центра города.
Живописная и огромная статуя Будды, который находится перед погружением в Нирвану, расположена в храме Чаутаджи. Длина статуи — 55 метров, высота — 15 метров.
Сейчас в Мьянме рассчитывают на туристов из России: в стране изучают русский язык и местные гиды старательно постигают его сложности. Поэтому турфирмы представляют к группе для сопровождения именно такого специалиста.
Гиды погружены в историю и культуру страны, они помогут и обменять деньги, и купить местную сим-карту, и поделятся своими знаниями о стране. Будьте готовы, что гида нужно будет переспрашивать, чтобы удостоверится, что вы друг друга правильно поняли
На фото выше запечатлена территория одной из популярнейших пагод — пагоды Шведагон. Здесь вы можете увидеть великолепие белого мощения с золотыми сооружениями вокруг. Золотой — один из излюбленных цветов в буддистских храмах. Собственно, и название пагоды происходит от бирманского shwe — золото и dagon — старого названия Янгона.
Кстати, если вы еще раз посмотрите на фотографию с пагодой Шведагон и обратите внимание на девушку слева, то заметите позолоту не только на зданиях, но и на ее лице. Это не просто дань моде и не хайлайтер из магазина: она накрашена пудрой танака, которую делают из дерева феронии лимонной.
Пудру разводят водой, а после мажут на кожу: или узорами, или просто ровным слоем. Золотистая мазь защищает от солнечных ожогов, и ею пользуются все: и женщины, и дети, и мужчины. Особенно актуально для людей в торговых кварталах — для тех, кто постоянно под солнцем.
Провести в Янгоне стоит один или несколько дней, а дальше можно отправиться, например, на бесконечные пляжи, расположенные на побережье Бенгальского залива. И здесь вам помогут внутренние перелеты. Например, авиарейс Янгон–Баган стоит от 12 тысяч руб. Самолеты на внутренних рейсах Мьянмы — это почти автобусы: маленькие и часто летают с промежуточными остановками.
Аэропорт расположен в 19 км от города и является транспортным узлом: отсюда можно отправиться не только обратно в Россию и полетать внутри страны, но и продолжить путешествие, например, в Китай, Таиланд, Сингапур или Малайзию.
Лететь на встречу с заливом из Янгона в аэропорт города Тандве всего 50 минут. И вас за это время обязательно чем-нибудь накормят — скорее всего, это будет булочка или печенье. Здесь очень любят угощать сладким.
Пляжи
Курорт Нгапали славится своими пляжами с вереницей отелей, которые выставляют на песок возле своей территории шезлонги с зонтиками. Поэтому после выхода из номера нужно будет пройти всего 10–20 метров, чтобы удобно прилечь под солнцем.
Прямо на пляже к вам могут подойти продавцы жемчуга, кокосов, массажисты.
За пределами облагороженных территорий отелей все кажется уже менее радужным. Неподалеку от туристической зоны есть поселения с домиками, расположенными буквально над водой. По ним вполне можно понять благосостояние части местного населения — печально, но атмосферно.
Следующим пунктом путешествия стал Баган — город, расположенный в нескольких сотнях километров от пляжей Мьянмы.
Бесконечное количество пагод
Чтобы добраться из Нгапали до аэропорта в Багане, пришлось пережить сразу три взлета и посадки. Сначала самолет приземлился для того, чтобы пассажиры смогли пересесть в другой самолет в аэропорту. А затем на пути до конечной точки второй самолет сделал промежуточную посадку, чтобы посадить дополнительных пассажиров.
Уже во время поездки до отеля в Багане были заметны десятки религиозных сооружений. По некоторым данным, здесь около 2 тысяч древних храмов, которые хорошо видны со смотровых площадок. Например, за 5 долларов можно подняться на 30-метровую смотровую башню Нан Мьинт, построенную в XIX веке. Отсюда можно оглядеть окрестности и полюбоваться закатом.
Баган привлекает паломников: здесь расположены монастыри, и монахи разных возрастов на улицах — не редкость. В Мьянме каждый мальчик должен побывать в роли монаха. Первый раз ребенка отправляют в монастырь возрасте от 5 до 15 лет, и это всегда сопровождается праздником.
Если прежде необходимый срок пребывания в монастыре достигал нескольких лет, то сейчас допустимо прожить в статусе монаха несколько дней. Наш гид Тёма рассказал, что прожил в монастыре неделю и хотел бы снова там побывать. Вернуться можно столько раз, сколько захочется, и уйти обратно в мирскую жизнь.
Среди множества потрясающих достопримечательностей Багана — единственная пятиугольная пагода Дхаммаязика (все остальные — четырехугольные). Здесь расположены пять храмов: четыре в честь четырех воплощений Будды, которые уже случились, пятый — в честь его будущего явления. К каждой из сторон ведет лестница.
Еще одна известная и популярная пагода Багана — Швезигон, построенная в 11 веке. Она считается прообразом всех бирманских ступ.
В Багане есть еще одно развлечение, позволяющее посмотреть на ступы с высоты. Если позволит погода, то в небо можно подняться на воздушном шаре.
Еда и торговцы
Как и во всей Юго-Восточной Азии, основная еда жителей Мьянмы — это рис. Его подают ко всему: и к мясу, и к овощам. В целом кухня напоминает смесь китайской и тайской.
Средний ужин в ресторане можно оценить 1–1,5 тысячи рублей — все зависит от вашего аппетита. Бутылку местного вина в ресторане можно найти за 28 тысяч кьят (700–800 рублей), кофе и пиво в среднем 5–7 тысяч кьят (около 200 рублей).
Шоппинг лучше провести на местном рынке: там вы окончательно приобщитесь к местному быту. На рынок советуют идти по утрам, когда еще не очень жарко, а свежие продукты только привезли. Здесь можно закупиться и местными товарами: чаем, косметикой, танакой, конфетками из тамаринда.
Мое краткое заключение: успевайте посмотреть Мьянму, пока она еще не обжита и не избалована туристами. Возможно, через 5 лет там так же, как в Таиланде, со всех сторон уже будет слышна речь соотечественников, а на пляжах не будет свободных лежаков. А пока встретить здесь кого-то говорящего на русском языке — большая редкость.
Да и рассказы о путешествии удивят друзей. Посещение этой удивительной страны оставляет незабываемые впечатления и вдохновляет на размышления о сложной истории и будущем ее народа. В конечном итоге, Мьянма предлагает каждому путешественнику опыт, который остается в памяти на долгие годы.
Если в Азию не хочется, можно изучить Хакасию — красивый, а главное, близкий новосибирцам регион с горами, озёрами и богатой культурой.
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