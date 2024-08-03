Страна «золотых лиц»: нетронутые пляжи, древние храмы, прямые рейсы — почему стоит провести отпуск в Мьянме и сколько это стоит

Пляжи Мьянмы — это классические пейзажи с пальмами и завораживающими закатами Источник: Елена Громкова / NGS.RU











В прошлом году Россия после 30-летнего перерыва возобновила авиасообщение с Мьянмой. Первые самолеты отправились в Янгон осенью 2023 года. Туристический сезон в Мьянме длится с ноября по март и уже сейчас стоит задуматься о том, где провести конец 2024 года. Шеф-редактор НГС Елена Громкова успела посмотреть страну весной, чтобы подготовить читателей к поездке в новом сезоне: полетная программа возобновится уже 9 октября. Какие надежды можно возлагать на пляжи бывшей британской колонии — Бирмы, какой предстанет перед вами культура страны и ее природные ландшафты, что за золотой хайлайтер на лицах у большинства местных жителей и как они принимают гостей — в репортаже НГС.

Приземление в Мандалае

Прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Мьянму выполняет ведущая авиакомпания страны — Myanmar Airways International. С октября самолеты будут летать два раза в неделю: во вторник и субботу — в Новосибирск, в среду и в воскресенье — обратно в Мьянму. На пути между Новосибирском и Янгоном самолёт делает техническую остановку в Мандалае, и пассажиры, которым нужно лететь дальше, из самолёта не выходят.

Рейсы выполняются на самолётах Airbus A319/320, билеты можно купить в офисе продаж представиля авиакомпании — «Авиарепс / Коннект-Про» в Москве, а также на сайтах туристических агентств и на сайте самой авиакомпании. Стоимость авиабилета туда-обратно в эконом-классе стартует с 61 тысячи рублей, в бизнес-классе — от 160 тысяч рублей.

Перелёт из Новосибирска в Янгон с остановкой в Мандалае займёт несколько часов Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Первым пунктом назначения моего путешествия был Янгон — экономический и культурный центр Мьянмы, который прежде носил статус столицы. Но я рекомендую построить программу по-другому и начать изучать Мьянму с города Мандалай, где самолёт делает первую остановку. Так вы сможете сначала погрузиться в культуру и ощутить самобытность Мьянмы, а после расслабиться на белоснежных пляжах.

Например, перед пляжами можно отправиться в исторический город Баган (расположен примерно в 145 километрах, туда ходят разные виды наземного транспорта). В окрестностях Багана вы в полной мере можете насладиться видами религиозных сооружений — их могут называть пагодами, ступами и просто храмами.

Если в путешествии вам удобнее полагаться на профессионалов, то местные туроператоры, такие как Tour24, предложат собственные интересные маршруты по Мьянме. И, например, вас сначала могут доставить в Янгон, а оттуда отправить на пляжи Нгапали.

Это буддистский храм Сулумани, был построен в 12 веке. Считается одним из самых посещаемых в Багане Источник: Елена Громкова / NGS.RU











У российских туроператоров, таких как «Олимпия Райзен», «Глобус Тур», «Space Travel», China Travel, ITM Group есть пакетные туры. Туристы могут купить их и на сайте туроператоров, и в туристическом агентстве.

Стоимость зависит от отелей, продолжительности пребывания, количества экскурсий, входящих в состав тура. Например, стоимость комбинированного тура стартует с 535 евро: одну ночь турист проводит в Янгоне, затем отправляется на море в Нгве Саунг и возвращается в Янгон еще на одну ночь. Дополнительно оплачивается авиабилет Новосибирск-Янгон-Новосибирск.

100 долларов превратились в 350 тысяч кьят Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Если вы взяли тур, и у вас есть в распоряжении хороший гид, он станет не только вашим проводником, но и поможет выгодно поменять деньги. Валюта Мьянмы — кьят, и в стране существует два курса: государственный (примерно 2 тысячи кьят за доллар) и рыночный (3–3,5 тысячи кьят за доллар). Лучше менять валюту в обменниках в городе — там курс более выгодный, чем в аэропорту или банках.



Интересно, что на стоимость доллара влияет и сама купюра: если она абсолютно новая — вы получите за нее по максимуму. Если же деньги из старой партии — то курс будет ниже.

Янгон, огромный Будда и золотая танака

Мьянма получила свое название в 1989 году — до этого всему миру она была известна как Бирма, и до сих пор в памяти чаще всплывает первое название. Сейчас столица — город Нейпьидо, а с 1989 по 2005 годы этот статус носил Янгон — первый пункт моей поездки.

Янгон контрастен. В его центре можно встретить и здания европейского типа, и обветшалые дома, которые при этом сочетаются с современной архитектурой и ухоженными парками Источник: Елена Громкова / NGS.RU











В Янгоне, как и в других городах Мьянмы, в темное время действует комендантский час, в связи с чем магазины и рынки сворачивают свою деятельность с наступлением темноты. Местные жители в основном остаются в это время дома или на работе, если они, например, являются сотрудниками отеля.



Время в Мьянме отстает от новосибирского всего на полчаса, часовой пояс страны — UTC +6:30.



Здесь можно найти хорошие 4- и 5-звездочные отели или выбрать небольшие лоджи «бутикового типа» (от англ. lodge — дословно «домик», «сторожка», «приют»).

Так выглядит фойе 5-звездочного отеля Wyndham Grand Yangon. Одноместное размещение с завтраком стоит здесь от 8900 рублей за человека Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Такой вид открывается из номеров 5-звездочного Chatrium Royal lake. Стоимость на человека при одноместном размещении с завтраком начинается от 8500 рублей Источник: Елена Громкова / NGS.RU











В бывшей столице множество интересных туристических мест, связанных с историей и религией страны. Среди них пагоды Шведагон и Суле, пагода в комплексе Ботатхаун с зеркальным лабиринтом, храм Чаутхачжи с огромным Лежащим Буддой, парк Маха Бандула. В целом, этого будет достаточно, чтобы составить впечатление о городе.

Но можно также немного отойти от центра и прогуляться до причала. Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Улицы Янгона Источник: Елена Громкова / NGS.RU

А теперь посмотрим на аккуратную часть города: на парк Маха Бандула. Янгонский парк расположен в центре города, рядом расположены мэрия, Верховный суд, пагода Суле. Мне его зелень и благоустройство напомнило немного административную часть вьетнамского Хошимина с такими же ухоженными газонами.

Парк носит имя бирманского генерала начала XIX века, он воевал в том числе и против британских колонизаторов. Британское правление в Бирме продолжалось с 1824 до 1948 года, английский стиль по-прежнему заметен в архитектуре центра города.

Слева — здание Верховного суда, справа — 46-метровый обелиск. Это монумент независимости, его воздвигли в 1948 году. Прежде на его месте была статуя королевы Виктории Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Парк — излюбленное место отдыха местных жителей: они устраивают пикники на траве, прячутся в тени раскидистых деревьев. На заднем плане слева — здание мэрии Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Жители Мьянмы совершенно не комплексуют, особенно если устали. Отдыхающих и спящих людей в парках можно заметить повсеместно Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Бирманцы спят не только в парках, но могут прилечь и в храмах. Например, рядом с Лежащим Буддой Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Живописная и огромная статуя Будды, который находится перед погружением в Нирвану, расположена в храме Чаутаджи. Длина статуи — 55 метров, высота — 15 метров.

Вот такой он здесь — красивый Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Сейчас в Мьянме рассчитывают на туристов из России: в стране изучают русский язык и местные гиды старательно постигают его сложности. Поэтому турфирмы представляют к группе для сопровождения именно такого специалиста.

Гиды погружены в историю и культуру страны, они помогут и обменять деньги, и купить местную сим-карту, и поделятся своими знаниями о стране. Будьте готовы, что гида нужно будет переспрашивать, чтобы удостоверится, что вы друг друга правильно поняли



Наш гид (на фото в белой рубашке и с рюкзаком) сначала представился своим настоящим именем, потом посмеялся и сказал, что его можно звать просто Тёма Источник: Елена Громкова / NGS.RU











На фото выше запечатлена территория одной из популярнейших пагод — пагоды Шведагон. Здесь вы можете увидеть великолепие белого мощения с золотыми сооружениями вокруг. Золотой — один из излюбленных цветов в буддистских храмах. Собственно, и название пагоды происходит от бирманского shwe — золото и dagon — старого названия Янгона.



Кстати, если вы еще раз посмотрите на фотографию с пагодой Шведагон и обратите внимание на девушку слева, то заметите позолоту не только на зданиях, но и на ее лице. Это не просто дань моде и не хайлайтер из магазина: она накрашена пудрой танака, которую делают из дерева феронии лимонной.



Местный хайлайтер можно увидеть под глазами у взрослой женщины на переднем плане и на лице девочки в зеленой футболке. Она держит в руках клетку с птичками, которых готова выпустить за деньги впечатлительных туристов Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Пудру разводят водой, а после мажут на кожу: или узорами, или просто ровным слоем. Золотистая мазь защищает от солнечных ожогов, и ею пользуются все: и женщины, и дети, и мужчины. Особенно актуально для людей в торговых кварталах — для тех, кто постоянно под солнцем.

Танака продается либо в спрессованном виде, либо в виде пудры, либо на стадии, когда она еще является стволом дерева Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Так разводят танаку Источник: Елена Громкова / NGS.RU

Провести в Янгоне стоит один или несколько дней, а дальше можно отправиться, например, на бесконечные пляжи, расположенные на побережье Бенгальского залива. И здесь вам помогут внутренние перелеты. Например, авиарейс Янгон–Баган стоит от 12 тысяч руб. Самолеты на внутренних рейсах Мьянмы — это почти автобусы: маленькие и часто летают с промежуточными остановками.



В таких самолетах ощущения на взлете такие, будто едешь в маршрутке Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Аэропорт расположен в 19 км от города и является транспортным узлом: отсюда можно отправиться не только обратно в Россию и полетать внутри страны, но и продолжить путешествие, например, в Китай, Таиланд, Сингапур или Малайзию.

Такая коллекция у меня собралась при перелете из Новосибирска в Янгон (нормальная еда тоже, разумеется, была) Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Лететь на встречу с заливом из Янгона в аэропорт города Тандве всего 50 минут. И вас за это время обязательно чем-нибудь накормят — скорее всего, это будет булочка или печенье. Здесь очень любят угощать сладким.

Пляжи

Курорт Нгапали славится своими пляжами с вереницей отелей, которые выставляют на песок возле своей территории шезлонги с зонтиками. Поэтому после выхода из номера нужно будет пройти всего 10–20 метров, чтобы удобно прилечь под солнцем.



В основном, номерной фонд отелей — это домики, рассчитанные на одиночное или семейной заселение. Приглядитесь: на фото они прячутся в деревьях Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Мьянма — это такой необжитый путешественниками Таиланд. Возможно, когда-то, еще до засилья туристов, именно такими были пляжи Пхукета: малолюдными и чистыми. Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Прямо на пляже к вам могут подойти продавцы жемчуга, кокосов, массажисты.



Продавщицу слева от солнца защищает танака Продавцы кокоса Средняя стоимость массажа — 30–40 тысяч кьят 1 из 3 Продавщицу слева от солнца защищает танака Источник: Елена Громкова / NGS.RU

Часть территории отеля Aureum Resort Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Очевидно дизайнеры отеля хотели удивить гостей решением с каменным джакузи на улице: такое есть у каждого бунгало Источник: Елена Громкова / NGS.RU











За пределами облагороженных территорий отелей все кажется уже менее радужным. Неподалеку от туристической зоны есть поселения с домиками, расположенными буквально над водой. По ним вполне можно понять благосостояние части местного населения — печально, но атмосферно.



Рыбацкие домики явно нуждаются хотя бы в косметическом ремонте Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Следующим пунктом путешествия стал Баган — город, расположенный в нескольких сотнях километров от пляжей Мьянмы.



Бесконечное количество пагод

Чтобы добраться из Нгапали до аэропорта в Багане, пришлось пережить сразу три взлета и посадки. Сначала самолет приземлился для того, чтобы пассажиры смогли пересесть в другой самолет в аэропорту. А затем на пути до конечной точки второй самолет сделал промежуточную посадку, чтобы посадить дополнительных пассажиров.



Такой вид открывается с башни Нан Мьинт: пагоды заметны на другом берегу водоема Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Уже во время поездки до отеля в Багане были заметны десятки религиозных сооружений. По некоторым данным, здесь около 2 тысяч древних храмов, которые хорошо видны со смотровых площадок. Например, за 5 долларов можно подняться на 30-метровую смотровую башню Нан Мьинт, построенную в XIX веке. Отсюда можно оглядеть окрестности и полюбоваться закатом.

Баган привлекает паломников: здесь расположены монастыри, и монахи разных возрастов на улицах — не редкость. В Мьянме каждый мальчик должен побывать в роли монаха. Первый раз ребенка отправляют в монастырь возрасте от 5 до 15 лет, и это всегда сопровождается праздником.



Фотографировать монахов не запрещено в случае, если они не возражают Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Если прежде необходимый срок пребывания в монастыре достигал нескольких лет, то сейчас допустимо прожить в статусе монаха несколько дней. Наш гид Тёма рассказал, что прожил в монастыре неделю и хотел бы снова там побывать. Вернуться можно столько раз, сколько захочется, и уйти обратно в мирскую жизнь.

Здание пагоды Дхаммаязика построено из терракотового кирпича в 12 веке Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Среди множества потрясающих достопримечательностей Багана — единственная пятиугольная пагода Дхаммаязика (все остальные — четырехугольные). Здесь расположены пять храмов: четыре в честь четырех воплощений Будды, которые уже случились, пятый — в честь его будущего явления. К каждой из сторон ведет лестница.

Заявлено, что в Швезигоне хранится лобная кость Будды и реплика его зуба Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Еще одна известная и популярная пагода Багана — Швезигон, построенная в 11 веке. Она считается прообразом всех бирманских ступ.

Для прогулки на шарах нужно, чтобы ветер был не сильным. Обычно покататься предлагают на рассвете Источник: Елена Громкова / NGS.RU











В Багане есть еще одно развлечение, позволяющее посмотреть на ступы с высоты. Если позволит погода, то в небо можно подняться на воздушном шаре.



У отеля Tharabar Gate 4* так же, как у отелей в Нгапали, территория представляет собой сад с тропинками. Номера здесь — большие бунгало, стоимость на 1 человека при одноместном размещении с завтраком — от 7900 рублей Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Еда и торговцы

Здесь есть хорошая традиция подавать еду наборами понемногу. Но вот риса немного не бывает. Источник: Елена Громкова











Как и во всей Юго-Восточной Азии, основная еда жителей Мьянмы — это рис. Его подают ко всему: и к мясу, и к овощам. В целом кухня напоминает смесь китайской и тайской.

В ресторанах вполне можно заказать и более привычную еду: например, блины А можно попробовать салат из медузы 1 из 2 В ресторанах вполне можно заказать и более привычную еду: например, блины Источник: Елена Громкова / NGS.RU

Средний ужин в ресторане можно оценить 1–1,5 тысячи рублей — все зависит от вашего аппетита. Бутылку местного вина в ресторане можно найти за 28 тысяч кьят (700–800 рублей), кофе и пиво в среднем 5–7 тысяч кьят (около 200 рублей).

Жители Мьянмы любят свежие овощи и фрукты Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Шоппинг лучше провести на местном рынке: там вы окончательно приобщитесь к местному быту. На рынок советуют идти по утрам, когда еще не очень жарко, а свежие продукты только привезли. Здесь можно закупиться и местными товарами: чаем, косметикой, танакой, конфетками из тамаринда.

Настоящие торговые центры есть в крупных городах. В Янгоне это многоэтажное здание, ничем не отличающееся от наших ТЦ. Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Мое краткое заключение: успевайте посмотреть Мьянму, пока она еще не обжита и не избалована туристами. Возможно, через 5 лет там так же, как в Таиланде, со всех сторон уже будет слышна речь соотечественников, а на пляжах не будет свободных лежаков. А пока встретить здесь кого-то говорящего на русском языке — большая редкость.

Да и рассказы о путешествии удивят друзей. Посещение этой удивительной страны оставляет незабываемые впечатления и вдохновляет на размышления о сложной истории и будущем ее народа. В конечном итоге, Мьянма предлагает каждому путешественнику опыт, который остается в памяти на долгие годы.

Если в Азию не хочется, можно изучить Хакасию — красивый, а главное, близкий новосибирцам регион с горами, озёрами и богатой культурой.