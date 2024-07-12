Пробка почти в 4 километра собралась в сторону левого берега — на Димитровском мосту авария

Судя по фотографии авария произошла в левом ряду Источник: Иван Воробьев / 2ГИС











В сторону левого берега в Новосибирске собралась пробка длиной почти в четыре километра. Как сообщают автомобилисты, на Димитровском мосту случилась авария, заблокирована одна полоса.

Согласно сервису 2ГИС, затор тянется от площади Трубникова, по улице Нарымской, проспекту Димитрова и доходит до середины Димитровского моста.

— И так движения нет, еще и аварию устроили, — злится один из автомобилистов.

Жалуются водители и на тех, кто постоянно перестраивается, и на тех, кто перекрывает перекресток, выезжая на него, в надежде проскочить.

Затор тянется от площади Трубникова Источник: 2ГИС











Пробки также образовались на площади инженера Будагова, Красном проспекте, улице Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и других участках. Общую ситуацию в городе, сервис 2ГИС оценивает в 6 баллов.