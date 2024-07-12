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Дороги и транспорт Пробка почти в 4 километра собралась в сторону левого берега — на Димитровском мосту авария

Пробка почти в 4 километра собралась в сторону левого берега — на Димитровском мосту авария

Пользователи сообщают, что заблокирован один ряд

677
3 комментария
Судя по фотографии авария произошла в левом ряду

В сторону левого берега в Новосибирске собралась пробка длиной почти в четыре километра. Как сообщают автомобилисты, на Димитровском мосту случилась авария, заблокирована одна полоса.

Согласно сервису 2ГИС, затор тянется от площади Трубникова, по улице Нарымской, проспекту Димитрова и доходит до середины Димитровского моста.

— И так движения нет, еще и аварию устроили, — злится один из автомобилистов.

Жалуются водители и на тех, кто постоянно перестраивается, и на тех, кто перекрывает перекресток, выезжая на него, в надежде проскочить.

Затор тянется от площади Трубникова

Пробки также образовались на площади инженера Будагова, Красном проспекте, улице Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и других участках. Общую ситуацию в городе, сервис 2ГИС оценивает в 6 баллов.

Вы сейчас стоите в пробке, присылайте фотографии и видео редакции НГС.
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Ситуацию на Димитровском мосту осложняет и то, что сейчас на нем идет ремонт. Власти решили, что хотят разорвать контракт с подрядчиком, потому что на объекте не хватает рабочих, компании уже направили письмо, если в течение нескольких дней ситуация не изменится, мэрии придется искать нового подрядчика.

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Пробка Затор Авария ДТП Машина Автомобиль Димитровский мост
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Комментарии
5
жму 200
12 июля 2024, 18:18
ща помошница🍑 мэра приедет разрулит чушпанов 😉🤣🤣
Гость
12 июля 2024, 18:14
Пробка? Никогда такого не было, и вот опять!
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