Пробка почти в 4 километра собралась в сторону левого берега — на Димитровском мосту авария

В сторону левого берега в Новосибирске собралась пробка длиной почти в четыре километра. Как сообщают автомобилисты, на Димитровском мосту случилась авария, заблокирована одна полоса.
Согласно сервису 2ГИС, затор тянется от площади Трубникова, по улице Нарымской, проспекту Димитрова и доходит до середины Димитровского моста.
— И так движения нет, еще и аварию устроили, — злится один из автомобилистов.
Жалуются водители и на тех, кто постоянно перестраивается, и на тех, кто перекрывает перекресток, выезжая на него, в надежде проскочить.
Пробки также образовались на площади инженера Будагова, Красном проспекте, улице Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и других участках. Общую ситуацию в городе, сервис 2ГИС оценивает в 6 баллов.
Ситуацию на Димитровском мосту осложняет и то, что сейчас на нем идет ремонт. Власти решили, что хотят разорвать контракт с подрядчиком, потому что на объекте не хватает рабочих, компании уже направили письмо, если в течение нескольких дней ситуация не изменится, мэрии придется искать нового подрядчика.