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Дороги и транспорт Не пользуется банком: сибирячка дважды перевела деньги таксисту в Drivee — ее отправили в полицию

Не пользуется банком: сибирячка дважды перевела деньги таксисту в Drivee — ее отправили в полицию

Девушка ожидала от службы поддержки какой-то помощи, но ничего не получила

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1 комментарий
В Drivee посоветовали уточнять банк заранее

Жительница Новосибирска два раза перевела деньги таксисту, так как после первого перевода выяснилось, что водитель не пользуется указанным в приложении банком. Пассажирка сделала второй перевод в другой банк, а после обратилась в службу поддержки сервиса Drivee, но там девушке посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

Приложение Drivee основано на идее, что люди могут договориться. Перед поездкой пользователь сам устанавливает цену, а таксист может на нее согласиться или нет.

Обманутая сибирячка написала отзыв на сайте flamp.ru под ником «Вне поля зрения».

— Водитель сказал: «Вы мне не на тот банк перевели, я им не пользуюсь». На что я парировала, мол, имя же ваше было при переводе? Ваше. Да и банк, на который я делала перевод, был первым в предложенных (при надобности это меняется в приложении). Ах да, единственное, что он сказал: напишите в поддержку, и вам вернут деньги, — вспоминает сибирячка.

Девушка перевела эту же сумму в другой банк и вечером написала в поддержку Drivee. Ей ответили, что связались с водителем, но ничем больше помочь не могут и надо обращаться в полицию.

— Конечно, я бы могла повторно не оплачивать поездку. Первый раз я деньги перевела, и перевела на имя данного водителя, никакого подвоха. Но я, дабы обезопасить себя и не конфликтовать, сделала так, как сделала. Я отправила в сервис такси все выписки со счета, объяснила ситуацию и ждала решения проблемы на уровне «следующая поездка со скидкой» — это хотя бы. Это самый простейший исход. Это минимум, — считает пассажирка.

В пресс-службе Drivee подтвердили, что такая неприятная ситуация случилась. Как отметили представители, Drivee не участвует в процессе ценообразования и взаиморасчетов между пользователями.

— Конкретно в этом случае мы проводим проверку. Мы рекомендуем пассажиру обратиться в правоохранительные органы для решения данного вопроса, со своей стороны мы готовы предоставить всю необходимую информацию по официальному запросу в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, — добавили в Drivee.

В пресс-службе порекомендовали для предотвращения подобных ситуаций во время онлайн-перевода уточнять у водителя, на карту какого банка удобнее перевести деньги. Но если такая ситуация уже произошла, то пассажир может воспользоваться кнопкой безопасности для связи с технической поддержкой.

Ранее житель Новосибирска сообщил, что девушка отказалась платить за поездку в такси. Она оставила дешевую сумку в качестве залога, но так и не вернулась.

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Комментарии
3
Гость
12 июля 2024, 11:42
Тетки от 6лупости любят пользоваться всякой дичью
Гость
12 июля 2024, 11:47
Люди, пользуйтесь наличными деньгами, проще контролировать расходы и делать возвраты! 👍
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