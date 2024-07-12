Не пользуется банком: сибирячка дважды перевела деньги таксисту в Drivee — ее отправили в полицию

В Drivee посоветовали уточнять банк заранее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительница Новосибирска два раза перевела деньги таксисту, так как после первого перевода выяснилось, что водитель не пользуется указанным в приложении банком. Пассажирка сделала второй перевод в другой банк, а после обратилась в службу поддержки сервиса Drivee, но там девушке посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

Приложение Drivee основано на идее, что люди могут договориться. Перед поездкой пользователь сам устанавливает цену, а таксист может на нее согласиться или нет.



Обманутая сибирячка написала отзыв на сайте flamp.ru под ником «Вне поля зрения».



— Водитель сказал: «Вы мне не на тот банк перевели, я им не пользуюсь». На что я парировала, мол, имя же ваше было при переводе? Ваше. Да и банк, на который я делала перевод, был первым в предложенных (при надобности это меняется в приложении). Ах да, единственное, что он сказал: напишите в поддержку, и вам вернут деньги, — вспоминает сибирячка.

Девушка перевела эту же сумму в другой банк и вечером написала в поддержку Drivee. Ей ответили, что связались с водителем, но ничем больше помочь не могут и надо обращаться в полицию.

— Конечно, я бы могла повторно не оплачивать поездку. Первый раз я деньги перевела, и перевела на имя данного водителя, никакого подвоха. Но я, дабы обезопасить себя и не конфликтовать, сделала так, как сделала. Я отправила в сервис такси все выписки со счета, объяснила ситуацию и ждала решения проблемы на уровне «следующая поездка со скидкой» — это хотя бы. Это самый простейший исход. Это минимум, — считает пассажирка.

В пресс-службе Drivee подтвердили, что такая неприятная ситуация случилась. Как отметили представители, Drivee не участвует в процессе ценообразования и взаиморасчетов между пользователями.

— Конкретно в этом случае мы проводим проверку. Мы рекомендуем пассажиру обратиться в правоохранительные органы для решения данного вопроса, со своей стороны мы готовы предоставить всю необходимую информацию по официальному запросу в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, — добавили в Drivee.



В пресс-службе порекомендовали для предотвращения подобных ситуаций во время онлайн-перевода уточнять у водителя, на карту какого банка удобнее перевести деньги. Но если такая ситуация уже произошла, то пассажир может воспользоваться кнопкой безопасности для связи с технической поддержкой.