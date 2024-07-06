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Дороги и транспорт Летите «Победой» или «Уральскими авиалиниями»? Рассказываем, сколько килограммов можно взять с собой в ручной клади и багаже

Летите «Победой» или «Уральскими авиалиниями»? Рассказываем, сколько килограммов можно взять с собой в ручной клади и багаже

Узнали всё о том, когда размер имеет значение

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24 комментария
Возможно, перевес!

Многие хотят сэкономить на перелетах и ищут самые дешевые билеты. Тоже так делаете? Тогда этот текст для вас. Редакция MSK1.RU заглянула в 20 российских авиакомпаний и узнала, каковы там нормы провоза багажа и ручной клади по минимальному тарифу. Держите шпаргалку — две понятные картинки.

Шпаргалка номер 1
Шпаргалка номер 2

«Азимут»

Российская авиакомпания-перевозчик на юге России. Она предлагает перелеты по доступным ценам на самолетах Sukhoi Superjet 100.

В базовом тарифе «легкий» на борт можно бесплатно взять одну сумку 5 кг, габариты не должны превышать 55 х 40 х 20 см. Багаж в минимальный тариф не включен.

Azur Air

Крупнейшая чартерная авиакомпания России. Она перевозит пассажиров на самолетах Boeing.

На борт Azur Air можно взять маленький чемоданчик

В экономклассе по тарифу Light можно провезти сумку 5 кг в ручной клади с габаритами 55 х 40 х 20 см и 10 кг сдать в багаж, однако чемодан должен быть не больше 203 см по сумме трех измерений.

IFLY

Российская авиакомпания, которая базируется в московском аэропорту Внуково. С 2009 года перевозит пассажиров на самолетах Airbus.

По минимальному тарифу «Промо» можно перевозить 1 место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 40 х 30 х 20 см. А также багаж 10 кг, не более 203 см в сумме 3 измерений и не более 100 см по любой из сторон.

«Алроса»

Авиакомпания «Алроса» базируется в Якутии. Она осуществляет региональные перевозки и выполняет регулярные рейсы по России на самолетах Ан и Boeing.

Минимальный тариф — «Эконом ПРОМО». Можно провезти 1 место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 55 х 40 х 20 см. Багаж в этот тариф не включен.

«Аэрофлот»

Национальный перевозчик выполняет рейсы по России и за рубеж. В парке «Аэрофлота» — 171 самолет.

Прилетели!

В группе тарифов «Лайт» авиакомпания предусматривает бесплатный перевоз ручной клади — 1 место весом до 10 кг. Норма бесплатного провоза багажа в нем не предусмотрена.

«ИжАвиа»

Авиакомпания осуществляет регулярные пассажирские и грузовые авиаперевозки из Ижевска и других городов России. Она находится в 100-процентной собственности у Правительства Удмуртской Республики.

В тарифе «Промо» в цену билета включен провоз ручной клади — 1 место весом до 5 кг, багаж не предоставляется.

«ИрАэро»

Базируется в Иркутске и имеет хабы в Москве и Санкт-Петербурге. Авиакомпания выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, ближнему зарубежью и в Китай.

На тарифе Light предусмотрен бесплатный перевоз ручной клади весом 10 кг и размером до 115 см и в сумме трех измерений 55 х 40 х 20. Если рейс выполняет самолет Bombardier CRJ-200, то ручная кладь ограничивается до 95 см и в сумме 15 х 35 х 45. Провоз бесплатного багажа по этому тарифу не предусмотрен.

Перевозка такого чемодана влетит в копеечку

Однако если пассажир покупает билет на тариф Light и летит самолетом Ан-24 или Ан-26, он может взять на борт 1 место ручной клади весом 5 кг. При этом в стоимость включен багаж до 15 кг. Или можно сдать чемодан 20 кг без ручной клади.

NordStar

Авиакомпания входит в группу компаний ГМК «Норникель» и выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Билет по тарифу «Эконом Выгодно» включает перевозку 1 места ручной клади весом до 10 кг, без багажа.

«Победа»

Российский лоукостер осуществляет внутрироссийские и международные полеты с 2014 года. Перевозчик очень чувствителен к размерам ручной клади: габариты всех личных вещей не должны превышать 36 x 30 x 27 см. Багаж в стоимость минимального тарифа не входит.

Авиакомпания не ограничивает количество и вес ручной клади, но все вещи должны свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления. При этом приобретенные в аэропорту еда и товары должны свободно помещаться в калибратор вместе с остальными вещами.

Лучше — багаж из впечатлений!

Red Wings

Российская авиакомпания, которая базируется в аэропорту Домодедово. Основу флота составляют самолеты Sukhoi SuperJet SSJ 100.

В тарифе «Лайт» норма бесплатного провоза ручной клади — 1 место весом до 5 кг и габаритами 40 х 30 х 20 см. Багаж в эту стоимость не входит.

«Россия»

Эта авиакомпания считается одним из крупнейших воздушных перевозчиков страны и входит в состав группы «Аэрофлот». «Россия» специализируется на перевозках в среднем ценовом сегменте.

Норма провоза в классе эконом по тарифу «Лайт» на рейсах SU/FV 5501–5999 — 1 место ручной клади весом не более 5 кг и не превышающее 120 см по сумме 3 измерений (55 х 40 х 25 см).

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На рейсах SU/FV 6001–6999 по тарифу «Лайт» с собой можно взять 10 кг ручной клади и 120 см по сумме 3 измерений (55 х 40 х 25 см).

«РусЛайн»

Авиакомпания выполняет регулярные, чартерные и бизнес-перевозки из аэропорта Внуково и других городов по России и за границу.

По тарифу «Лайт» без дополнительной оплаты можно провезти 1 место ручной клади весом до 5 кг, если размеры не превышают 40 х 30 х 20 см.

Для перелетов по маршрутам Москва — Воронеж, Москва — Киров, Санкт-Петербург — Воронеж, Санкт-Петербург — Киров, Воронеж — Сочи и обратно норма бесплатного провоза ручной клади составляет 1 место до 10 кг и габаритами не более 55 х 40 х 25 см.

Nordwind Airlines

Эта российская авиакомпания перевозит пассажиров с 2008 года и базируется в московском аэропорту Шереметьево. Nordwind ежегодно входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров.

По тарифу «Лайт» можно бесплатно взять с собой 1 место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 40 x 30 x 20 см.

S7 Airlines

S7 — крупнейшая частная авиакомпания в России со штаб-квартирой в Новосибирске. Авиаперевозчик выполняет внутренние и международные пассажирские рейсы на самолетах Embraer, Airbus и Boeing.

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На минимальном тарифе «Эконом Basic» в стоимость билета входит 10 кг ручной клади размером 55 х 23 х 40, а провоз багажа платный.

Smartavia

Российская бюджетная авиакомпания, которая базируется в Шереметьеве и Пулкове. Она перевозит пассажиров на самолетах Boeing и Airbus.

Минимальные тарифы Smart Light и Smart Up включают только 1 место ручной клади с габаритами 40 х 30 х 20 см и весом до 10 кг.

«Уральские авиалинии»

Российская авиакомпания, базирующаяся в Екатеринбурге. Она выполняет пассажирские перевозки на самолетах Airbus.

За целость и сохранность багажа многие переживают

По тарифу «Эконом Промо» можно брать с собой в ручную кладь 1 сумку не более 10 кг размерами 55 х 40 х 20 см. Багаж — за отдельную плату.

UVT Aero

UVT Aero, или «ЮВТ Аэро», — российская региональная авиакомпания, которая выполняет регулярные пассажирские авиарейсы из городов Татарстана с 2015 года. Она образована на месте «Ак Барс Аэро».

В минимальный тариф «Оптимум» включен провоз 1 места ручной клади размерами 15 x 35 x 45 см и весом 5 кг, а также багаж 20 кг. Его размеры не должны превышать 50 х 50 х 103 см.

Utair

Авиакомпания Utair входит в один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «Ютэйр». Она занимается пассажирскими и грузовыми перевозками по России и за рубеж.

В тариф «Минимум» входит 1 место ручной клади весом 5 кг, с размерами 40 x 30 x 20 см. При этом размеры сумки с ручной кладью считаются вместе с колесиками, ручками и прочей фурнитурой. Багаж в стоимость билета по этому тарифу не входит.

«Якутия»

Российская авиакомпания, которая основана в 2002 году и базируется в Якутии, а также в столичном аэропорту Внуково. Осуществляет перевозки пассажиров на самолетах Bombardier, Suhkoi SuperJet и Boeing.

Ловите! Чей?

По тарифу «Промо» предусмотрен провоз 1 места ручной клади весом 10 кг, а на рейсах Якутск — Харбин — только 5 кг. Багаж ни в том, ни в другом случае не включен.

«Ямал»

Российская авиакомпания со штаб-квартирой в Салехарде. Ее основным собственником является Ямало-Ненецкий автономный округ, в лице департамента имущественных отношений ЯНАО — 97,6% акций. Базовые аэропорты — Салехард, Рощино и Домодедово.

Тариф «Эконом Легкий» включает 1 место ручной клади весом до 5 кг и максимальными размерами 55 х 40 х 25 см, в сумме трех измерений — 120 см. Багаж приобретается за отдельную плату.

Летаете лоукостерами?

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Комментарии
24
Unclе
6 июля 2024, 12:14
Ну а что? 10 Лет импортозамещения не прошли даром))) Все летаем на мс-21 )))
Гость
6 июля 2024, 12:19
«В Шереметьеве и Пулкове…» Где учились эти чудо-журналисты???
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