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Дороги и транспорт подробности «Погиб на месте»: под Новосибирском произошло смертельное ДТП с фурой

«Погиб на месте»: под Новосибирском произошло смертельное ДТП с фурой

Пассажир легковушки попал с травмами в больницу

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18 комментариев
Водитель в результате происшествия погиб, а пассажир находится в больнице

На Краснояровском шоссе в Новосибирском районе Новосибирской области ночью произошло смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В результате погиб водитель легковушки, его пассажира доставили в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

— По предварительной информации, 5 июля около 3: 20 водитель 2005 года рождения ехал на автомобиле Toyota Tundra со стороны Новосибирска в направлении посёлка Красный Яр. На 9 километре Красноярского шоссе он выехал на встречную полосу движения. Там машина столкнулась с грузовиком Shacman, которым управлял мужчина 1999 года рождения, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, его пассажира 1974 года рождения с разными травмами отправили в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее НГС писал о том, что на Богаткова Haval столкнулся с автобусом. Погибла 27-летняя пассажирка авто.

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ДТП Смерть Водитель Фура Встречная полоса
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Комментарии
18
Дед Митрич
5 июля 2024, 09:24
Автор статьи понимает разницу между фурой и грузовиком?
Есличё
5 июля 2024, 09:25
Tundra -серьезный,большой,тяжелый автомобиль...даже он не спас.видимо очень серьезно прилетело
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