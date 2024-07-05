«Погиб на месте»: под Новосибирском произошло смертельное ДТП с фурой

Водитель в результате происшествия погиб, а пассажир находится в больнице Источник: Госавтоинспекция по Новосибирской области











На Краснояровском шоссе в Новосибирском районе Новосибирской области ночью произошло смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В результате погиб водитель легковушки, его пассажира доставили в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.



— По предварительной информации, 5 июля около 3: 20 водитель 2005 года рождения ехал на автомобиле Toyota Tundra со стороны Новосибирска в направлении посёлка Красный Яр. На 9 километре Красноярского шоссе он выехал на встречную полосу движения. Там машина столкнулась с грузовиком Shacman, которым управлял мужчина 1999 года рождения, — сообщили в ведомстве.



В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, его пассажира 1974 года рождения с разными травмами отправили в больницу.



Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.



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