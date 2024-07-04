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Дороги и транспорт «Пока искали выход, самолет улетел»: многодетная семья запуталась в указателях в Толмачево и не попала в отпуск

«Пока искали выход, самолет улетел»: многодетная семья запуталась в указателях в Толмачево и не попала в отпуск

Алена хотела полететь с 4 детьми и мужем на Иссык-Куль на неделю

4 021
122 комментария
Выход в международный терминал Сектор В проходит через длинный коридор

Семья с четырьмя детьми из Новосибирска не смогла улететь в отпуск, так как опоздала на самолет. По заявлению мамы детей Алены, это произошло из-за неправильной навигации в аэропорту. Стрелки на информационном табло вели в другую сторону от выхода.

Алена вместе с мужем и четырьмя детьми, один из которых младенец, собиралась полететь в отпуск на Иссык-Куль в Киргизию. Еще 11 июня семья купила билеты из Новосибирска. Пассажиры должны были вылететь 28 июня в 22:25 из Толмачево. Билеты на всю семью обошлись в 80 тысяч рублей. Алена заблаговременно прошла онлайн-регистрацию и выбрала места. К 21:00 семья приехала в аэропорт.

— У нас не было багажа, не нужно было сдавать его. Нам не нужно было идти к стойкам регистрации. Мы дождались уведомления о том, что нам назначен выход. Уведомление присылает S7 в приложении, — отметила сибирячка.

У Алены остался скриншот с уведомлением от S7, в котором написано, что их выход под номером 22.

В аэропорту Алена с мужем увидели стрелочки на информационном табло, что выходы с 1 по 23 находятся в правой стороне и пошли туда, ко внутреннему терминалу. Как оказалось позже, выход находит в другом месте, в международном терминале.

Стрелка ведет в другую сторону

Аэропорт Толмачево разделен на три сектора: С, В и А. В аэропорт все заходят через сектор С, а уже из него нужно попасть в сектор В, откуда летят международные рейсы. Проход в Сектор В идет через серый коридор, который выглядит как помещение для рабочих. Судя по информации с табло, в секторе В есть выход с 24 по 26, а все остальные - на внутреннем рейсе. Но Алену с семьей отправили в выход №22. И он, как оказалось, находится в секторе В — только по указателям этого не понять.

— Мы проследовали к выходу №22, и были совершенно убеждены, что мы идем в корректном направлении, потому что других вариантов не было куда идти. Либо ты совсем дурак: тебе написано №22 - вправо, а ты идешь в другую сторону. Мы пришли к выходу 22 и нас на контроле задержали. Мы видим табличку после стерильной зоны, что там есть выход 22, но нас не пускают, говорят, вам в другую сторону. «Тут выхода 22 нет, вам идти в другой терминал», — вспоминает мама четверых детей.

В 21:52 пришло сообщение, что началась посадка на самолет. Скриншот есть в распоряжении редакции. После того как семью направили в другую сторону, Алена растерялась. Как объясняет женщина, был всего один указатель с выходом №22.

— Мы отправились в другой терминал, где нет ни одной таблички, ни одной вывески, ни одного указателя с выходом №22. Соответственно, всю дорогу мы шли в полнейшем смятении, потому что такое ощущение, что нас обманывают. Выход №22 мы так и не нашли, но по приложению, где взлетает самолет, мы увидели, что наш самолет уже улетел. Прохожий указал на дверь. Он, вероятно, наблюдал посадку, сказал, что посадка была с этого выхода, на который табличка эвакуационный выход, — объясняет Алена.

Алена была в шоке. Она до последнего не теряла надежды и вместе с мужем пыталась достучаться в закрытую дверь. Как объясняет Алена, там был звонок как от домофона.

Женщина считает, что найти выход №22 в аэропорту невозможно и навигации к нему нет. Полететь в Иссык-Куль семья так и не смогла. Билетов на ближайшие даты не оказалось. Сгорели деньги и на раннюю бронь, и на заказ минивэна.

Стрелка ведет на второй этаж

Сейчас Алена готовит досудебную претензию в Толмачево. Если ей откажут, то женщина готова идти в суд и требовать морального ущерба.

— От пережитого стресса я просто ходила согнувшись пополам. Никто не подошел, не спросил, нужна ли помощь. Все видели, как мы стучались в эти двери, — поделилась эмоциями женщина.

При этом Алена заявляет, что по громкой связи их посадку не объявляли. А еще не говорили фамилии пассажиров, которые зарегистрировались, но опаздывают. Такое часто практикуют в аэропортах.

Корреспондент НГС обратилась в аэропорт Толмачево за комментарием. Там попросили письменный запрос, но добавили, что, конечно, в секторе С есть указатели к переходу в Сектор В, откуда и направляются все международные рейсы. Также корреспондент направила заправила запрос в S7.

Если вы тоже заблудились в аэропорту и можете подробно расписать схему передвижений, свяжитесь с нами
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Корреспондент НГС Анастасия Медведева поделилась своими впечатлениями о том, как можно добраться до новосибирского аэропорта и как из него выбираться, и сравнила качество маршрутов с другими городами-миллионниками страны.

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Толмачево Новосибирск Отпуск Аэропорт
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Комментарии
130
Картавый
4 июля 2024, 16:49
А подойти к любому сотруднику аэропорта и уточнить где находятся 22 международные ворота - не судьба? Какое то инфантильное отношение к жизни. Я всегда заранее все узнаю, чтобы сидеть потом без всяких гонок и стрессов, особенно в больших иностранных аэропортах.
Муссон
4 июля 2024, 17:06
Муженек вход нашел, 4 х родил, а выход в одном из маленьких аэропортов нет))))) в Каир слетайте))))
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