На новосибирской трассе временно ограничили движение — там размыло обочину

На участке ввели временное ограничение движения пассажирского междугороднего автобусного сообщения Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На участке дороги в Новосибирской области ввели временное ограничение движения. Речь идет о части трассы К-17-р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

— Между Кочками и Карасуком введено временное ограничение движения пассажирского междугороднего автобусного сообщения, — уточнили в управлении.



В сообщении сказано, что ограничение действует на участке трассы с 203 по 385 километр, его ввели с 20:30 5 апреля до 07:00 06 апреля. Причиной временного ограничения стало обеспечение безопасности дорожного движения во время прохождения паводка.



— Зафиксирован размыв обочины на участке км 248 — 262 км, — заявили в организации.



Накануне на участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар вводили реверсивное движение. С 5 апреля в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.