На новосибирской трассе временно ограничили движение — там размыло обочину

На участке дороги в Новосибирской области ввели временное ограничение движения. Речь идет о части трассы К-17-р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.
— Между Кочками и Карасуком введено временное ограничение движения пассажирского междугороднего автобусного сообщения, — уточнили в управлении.
В сообщении сказано, что ограничение действует на участке трассы с 203 по 385 километр, его ввели с 20:30 5 апреля до 07:00 06 апреля. Причиной временного ограничения стало обеспечение безопасности дорожного движения во время прохождения паводка.
— Зафиксирован размыв обочины на участке км 248 — 262 км, — заявили в организации.
Накануне на участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар вводили реверсивное движение. С 5 апреля в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.
По данным МЧС, в отдельных районах региона работают группировки сил и средств спасателей. Они действуют для принятия мер по защите населения и территорий от паводковых вод, а также помощи жителям.