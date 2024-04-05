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На новосибирской трассе ограничили движение

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Дороги и транспорт На новосибирской трассе временно ограничили движение — там размыло обочину

На новосибирской трассе временно ограничили движение — там размыло обочину

Речь идет об участке дороги между Кочками и Карасуком

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На участке ввели временное ограничение движения пассажирского междугороднего автобусного сообщения

На участке дороги в Новосибирской области ввели временное ограничение движения. Речь идет о части трассы К-17-р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

— Между Кочками и Карасуком введено временное ограничение движения пассажирского междугороднего автобусного сообщения, — уточнили в управлении.

В сообщении сказано, что ограничение действует на участке трассы с 203 по 385 километр, его ввели с 20:30 5 апреля до 07:00 06 апреля. Причиной временного ограничения стало обеспечение безопасности дорожного движения во время прохождения паводка.

— Зафиксирован размыв обочины на участке км 248 — 262 км, — заявили в организации.

Накануне на участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар вводили реверсивное движение. С 5 апреля в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.

По данным МЧС, в отдельных районах региона работают группировки сил и средств спасателей. Они действуют для принятия мер по защите населения и территорий от паводковых вод, а также помощи жителям.

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Паводок Ограничение движения автобусов Ограничение движения транспорта Весна Новосибирская область
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