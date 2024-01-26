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«Где все?»: в Новосибирске пропали пробки — водители массово пишут удивленные сообщения

Оба моста в пятницу утром оказались свободны

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Утром в пятницу Новосибирск обошелся без заторов

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В Новосибирске утром 26 января в городе пропали пробки. По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 3 балла. Димитровский и Октябрьский мост окрашены зеленым цветом.

На пропажу пробок в городе обратили внимание водители, которые начали писать удивленные сообщения.

Водители массово пишут удивленные сообщения

Водители массово пишут удивленные сообщения

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— Что случилось?! Почему мост пустой? — спрашивает пользователь Димон Плешаков.

— Где все?? — задается вопросом Константин.

— Доброе прекрасное утро, — желает новосибирцам Елена.

Небольшие заторы можно увидеть перед площадью Труда — на Широкой и Станционной. Площадь Энергетиков же, по данным 2ГИС, свободна. Также перед Речным вокзалом и немного на Большевистской можно встретить окрашенные в красный участки, но пробки в расстояния больше километра нет.

Рано утром, около 06:30, пробка собралась на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко. Там загорелся автомобиль.

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