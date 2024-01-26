«Где все?»: в Новосибирске пропали пробки — водители массово пишут удивленные сообщения

В Новосибирске утром 26 января в городе пропали пробки. По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в
На пропажу пробок в городе обратили внимание водители, которые начали писать удивленные сообщения.
— Что случилось?! Почему мост пустой? — спрашивает пользователь Димон Плешаков.
— Где все?? — задается вопросом Константин.
— Доброе прекрасное утро, — желает новосибирцам Елена.
Небольшие заторы можно увидеть перед площадью Труда — на Широкой и Станционной. Площадь Энергетиков же, по данным 2ГИС, свободна. Также перед Речным вокзалом и немного на Большевистской можно встретить окрашенные в красный участки, но пробки в расстояния больше километра нет.
Рано утром, около 06:30, пробка собралась на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко. Там загорелся автомобиль.