«Двери закрываются — и по газам»: что делать, если водители автобусов устраивают «гонки» — ответ мэрии

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска объяснили, что с водителями, которые работают на городском и частном транспорте, регулярно проводят инструктажи. Им напоминают о соблюдении правил дорожного движения и должностных инструкций. Сотрудники «ЦУГАЭТ» ежедневно следят за работой общественного транспорта. Если во время проверки выявляются нарушения дисциплины, то перевозчикам направляют акты о принятии мер в отношении водителей.



Если пассажиры заметили, что водители общественного транспорта нарушают правилу и устраивают «гонки», то об этом можно сообщить в «Центр управления городским автоэлектротранспортом». Это можно сделать по телефону 347–00–47 или через интернет-приемную на сайте nskgortrans.ru. В обращении нужно указать дату, время, госномер транспортного средства.

