«Двери закрываются — и по газам»: что делать, если водители автобусов устраивают «гонки» — ответ мэрии

В мэрии объяснили, что делать пассажирам, которые заметили «гонки» между водителями общественного транспорта в Новосибирске. Об одном таком случае в редакцию сообщила жительница города Елена.
По словам сибирячки, она заметила, что троллейбус и автобус пытались обогнать друг друга недалеко от «Сибирского Молла». Как рассказала Елена, инцидент произошел в начале ноября. На остановке «Школа №96» водитель автобуса остановился и дождался, пока приедет троллейбус, в салоне которого находилась Елена. После этого между водителями произошел конфликт.
— Троллейбус остановился, водитель автобуса начал ему в двери стучать, у них там перепалочка получилась. Драки не было. И всю дорогу были резкие рывки с места. Двери закрываются — и по газам, — объяснила Елена.
В департаменте транспорта мэрии Новосибирска объяснили, что с водителями, которые работают на городском и частном транспорте, регулярно проводят инструктажи. Им напоминают о соблюдении правил дорожного движения и должностных инструкций. Сотрудники «ЦУГАЭТ» ежедневно следят за работой общественного транспорта. Если во время проверки выявляются нарушения дисциплины, то перевозчикам направляют акты о принятии мер в отношении водителей.
Если пассажиры заметили, что водители общественного транспорта нарушают правилу и устраивают «гонки», то об этом можно сообщить в «Центр управления городским автоэлектротранспортом». Это можно сделать по телефону 347–00–47 или через интернет-приемную на сайте nskgortrans.ru. В обращении нужно указать дату, время, госномер транспортного средства.
— Отдел в оперативном режиме предоставляет информацию о работе общественного транспорта, принимает меры по урегулированию спорных вопросов, по каждому конкретному случаю взаимодействует с перевозчиками для устранения допущенных нарушений водительским и кондукторским составом, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Кроме этого, пассажиры могут обращаться напрямую к перевозчикам. Их контакты должны быть указаны в салоне транспортного средства.
В начале ноября НГС писал о конфликте водителя и пассажира новосибирской маршрутки. Инцидент попал на видео.