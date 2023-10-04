Карта не обслуживается или кондуктор хотел наличку? В троллейбусе №13 за школьницу пришлось платить случайной пассажирке

С собой у Вики наличных денег не было. За ребенка заплатила незнакомая женщина, которая также находилась в троллейбусе. Мама Вики позвонила в отдел пассажирских перевозок «Горэлектротранса», чтобы уточнить информацию о неработающей «Карте школьника».

— Я спросила, означает ли это, что «Карты школьника» не обслуживаются. А там мне сказали, что это означает, что кондуктор хотела забрать деньги себе. И попросили объяснить ребенку, что карты школьника обслуживаются прекрасно, и что надо запомнить номер троллейбуса (большие четыре цифры на борту, не номер маршрута) и время, в которое это произошло. Затем попросить маму позвонить в Горэлектротранс и сообщить всю эту информацию, — передала разговор с оператором мама ребенка.