Карта не обслуживается или кондуктор хотел наличку? В троллейбусе №13 за школьницу пришлось платить случайной пассажирке

В Новосибирске сегодня, 4 октября, возник конфликт между девочкой-подростком и кондуктором троллейбуса №13. У школьницы не сработала карта и за нее пришлось платить незнакомой женщине.
Как рассказала редакции НГС мама Вики (имя изменено), девочка не смогла расплатиться «Картой школьника». Кондуктор сообщил ребенку, что карта не принимается и попросила оплатить проезд наличными.
С собой у Вики наличных денег не было. За ребенка заплатила незнакомая женщина, которая также находилась в троллейбусе. Мама Вики позвонила в отдел пассажирских перевозок «Горэлектротранса», чтобы уточнить информацию о неработающей «Карте школьника».
— Я спросила, означает ли это, что «Карты школьника» не обслуживаются. А там мне сказали, что это означает, что кондуктор хотела забрать деньги себе. И попросили объяснить ребенку, что карты школьника обслуживаются прекрасно, и что надо запомнить номер троллейбуса (большие четыре цифры на борту, не номер маршрута) и время, в которое это произошло. Затем попросить маму позвонить в Горэлектротранс и сообщить всю эту информацию, — передала разговор с оператором мама ребенка.
У мамы Вики не было информации про номер троллейбус и время, в которое произошел инцидент, так дочь их не запомнила. Поэтому официально жалобу направить не получилось.
Корреспондент НГС обратилась в депо. Там смогли выяснить, в каком троллейбусе произошел конфликт. Со ссылкой на слова кондуктора на предприятии сообщили, что сегодня в троллейбус зашла школьница лет 13–15, у которой на «Карте школьника» не было денег.
— Карта оказалась в стоп листе. Прикладывала карту несколько раз. Возник спор из серии «я пополняла карту — но у вас карта не работает». В итоге за девочку заплатила рядом сидящая пассажирка. Девочка доехала до нужной остановки и вышла, — рассказали в депо.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
На этой неделе наши коллеги из НГС24 рассказывали о том как кондукторы в Красноярске сталкиваются со школьниками, которые не платят за проезд.