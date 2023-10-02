«Кондуктор орет, а он стоит и смеется»: подростки безнаказанно отказываются оплачивать проезд в автобусах Красноярска

Новости о том, что кондукторы высаживают детей, когда те не могут оплатить проезд по каким-либо причинам, время от времени появляются в информационном поле и всегда вызывают шквал критики. А что делать, если дети не платят за проезд осознанно? Таким вопросом задалась читательница нашего красноярского портала NGS24.RU после нескольких встреч с подростками, которые отказываются оплачивать свои поездки в автобусах якобы из-за отсутствия денег. Ведь высаживать их теперь нельзя, о чем гласят грозные объявления в автобусах.
Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина вместе с краевой прокуратурой, городской полицией и юристом разбиралась, есть ли управа на слишком ушлых подростков. Спойлер: есть, и очень серьезная.
«Она орет, а он смеется»
Жительница Красноярска и читательница NGS24.RU регулярно ездит на автобусе маршрута
— Сначала я встречала учеников начальных классов, которые пробирались в начало автобуса в надежде остаться незамеченными или думая, что кондуктор просто не сможет добраться до них через толпу, — вспоминает красноярка. — По итогу некоторые все-таки оплачивали проезд, но был там один парнишка среди них, который всегда делал вид, что ищет деньги в своем рюкзаке, а спустя время заявлял, что денег у него нет. При этом у него всегда при себе были лимонад и какая-нибудь булка. Большинство кондукторов спускали это на тормозах — слишком добрые. Этим и пользуется школьник. Были случаи, когда за него платили другие пассажиры.
В общественном транспорте Красноярска висят объявления о том, что школьников младше 16 лет без сопровождения взрослых запрещено высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев. В противном случае кондуктору грозит административная или уголовная ответственность. Отсюда можно сделать вывод, что фактически детям «разрешили» ездить бесплатно и оставаться безнаказанными.
Кроме учеников начальных классов, запретом стали пользоваться и старшеклассники, которые еще не достигли
— Она [кондуктор] орет на него, а ему хоть бы хны: стоит и смеется. Что с нынешними детьми не так? Куда смотрят родители? Если вообще смотрят, вопросов к ним еще больше, чем к их ребенку. Ну неужели на них нет никакой управы? — спрашивает красноярка.
«Не понимают ни по-хорошему, ни по-плохому»
Одна из кондукторов, которые работают на 52-м маршруте, рассказала корреспонденту NGS24.RU, что такие подростки ей попадаются периодически. С ее слов, раньше она всегда пыталась образумить их, но сейчас даже не пытается, потому что это не приносит никакого результата. Женщина считает, что дети чувствуют себя безнаказанными.
— А что я сделаю? Высажу, а потом накажут, если не уволят. Оно мне надо? — интересуется кондуктор. — Хоть тресни, им всё равно на всё то, что я говорю. Они не понимают ни по-хорошему, ни по-плохому.
Еще один кондуктор в разговоре с корреспондентом добавил, что некоторые подростки прямым текстом говорили ему: «Мы не будем платить».
— На мой вопрос: «Почему?», они отвечали: «Нам еще нет 16» или «Денег нет», — рассказал кондуктор.
Вызвать полицию, и ничего более
Автор объявлений о запрете высаживать детей — прокуратура Красноярского края. В надзорном ведомстве нам пояснили, что если подросток наотрез отказывается оплачивать проезд, то экипаж вправе передать эту информацию в полицию.
— Сотрудники зафиксируют правонарушение, установят личность подростка, его возраст и свяжутся с родителями. На основании этих данных они примут решение, а потом перевозчик может потребовать оплаты проезда с родителей или попытаться взыскать ее в суде, — сказали в прокуратуре. — Если подросток покинул автобус, пока полиция была в пути, потому что экипаж автобуса не имеет право удерживать ребенка, то полицейские в любом случае должны отсмотреть камеры в салоне и найти подростка.
В прокуратуре добавили, что бесплатно в автобусах, троллейбусах и трамваях могут ездить дети до семи лет. Если ребенок старше семи лет, но младше 16, он едет без взрослых и не может подтвердить оплату проезда, то его высаживать нельзя. Более того, экипаж не имеет право требовать документы, чтобы проверить, сколько ребенку лет.
Получат как дети, так и их родители
В городской полиции пояснили, что такое правонарушение можно рассматривать как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления (статья 7.27.1 КоАП РФ), но отметили, что статья работает только в случае, если ребенку больше 16 лет.
Если же школьник младше этого возраста, то его могут поставить на учет, а на родителей составить протокол за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Каждый случай рассматривается индивидуально, уточнили в полиции.
Есть законная управа
Высаживать детей младше 16 лет без сопровождения взрослых запретили ради их же безопасности, но он не дает права ездить на общественном транспорте бесплатно, поясняет юрисконсульт Екатерина Конюхова.
Есть Закон Красноярского края от 02.10.2008 №7–2161 (ред. от 22.06.2023) «Об административных правонарушениях». Если пассажира старше 16 лет поймали без билета в общественном транспорте, то правонарушение будут рассматривать по статье 6.1. В случаях с подростками младше этого возраста, которые систематически ездят бесплатно в автобусах, при этом имея деньги на оплату проезда, подключается Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Согласно нему, такого ребенка поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а законные представители будут платить штраф.
— По моему мнению, ущерб, понесенный перевозчиком, минимален по сравнению с возможной угрозой здоровью ребенка, Однако на сегодняшний день имеет место быть злоупотребление данным правом. Родители, имея денежные средства, не дают детям на проезд и дети, имея денежные средства, проезд не оплачивают, — говорит юрисконсульт Екатерина Конюхова. — Необходимо, конечно, проводить профилактические беседы в общеобразовательных учреждениях, с родителями и детьми, рассказывать об ответственности, которая установлена законом Красноярского края, призывая законных представителей с ответственностью отнестись к принятым мерам и сформировать в детях личную сознательность в вопросе оплаты за проезд в общественном транспорте.
По закону водитель может отказаться везти пассажира-безбилетника, пока он не оплатит проезд. Оштрафовать же безбилетника могут только специально назначенные для этого человек или комиссия — таких людей выбирает орган исполнительной власти, отмечает юрисконсульт.
— Соответственно, должностные лица, а также сотрудники полиции могут организовать проверочный рейд на транспорте в определенный день. При обнаружении безбилетника попросить его приобрести билет или оформить правонарушение, — добавила Екатерина Конюхова.
Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей без билета в феврале 2021 года.