«Кондуктор орет, а он стоит и смеется»: подростки безнаказанно отказываются оплачивать проезд в автобусах Красноярска

Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина вместе с краевой прокуратурой, городской полицией и юристом разбиралась, есть ли управа на слишком ушлых подростков. Спойлер: есть, и очень серьезная.



«Она орет, а он смеется»

Жительница Красноярска и читательница NGS24.RU регулярно ездит на автобусе маршрута № 52 «ЛДК» — «Озеро-парк». По ее наблюдениям, на остановке «Школьная» в сторону улицы Норильской в салон заходят школьники, которые систематически не платят за проезд.

— Сначала я встречала учеников начальных классов, которые пробирались в начало автобуса в надежде остаться незамеченными или думая, что кондуктор просто не сможет добраться до них через толпу, — вспоминает красноярка. — По итогу некоторые все-таки оплачивали проезд, но был там один парнишка среди них, который всегда делал вид, что ищет деньги в своем рюкзаке, а спустя время заявлял, что денег у него нет. При этом у него всегда при себе были лимонад и какая-нибудь булка. Большинство кондукторов спускали это на тормозах — слишком добрые. Этим и пользуется школьник. Были случаи, когда за него платили другие пассажиры.