Станция метро «Каменская» и перенос трамваев в центре: составлен новый проект планировки Новосибирска

В Новосибирске планируют убрать трамвайную линию из сквера за оперным театром. Ее могут перенести на улицы Каменскую, Депутатскую и Орджоникидзе. Также недалеко от центра города планируют построить еще одну станцию метро.
Об этом говорится в проекте планировки территории, который опубликован на муниципальном портале мэрии Новосибирска:
— Линия трамвая по улице Серебренниковской, улице Мичурина сохраняется. Линия трамвая, расположенная около учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета», переносится в профиль улиц Депутатской, Каменской, Орджоникидзе для освобождения сквера от трамвайного кольца.
В проекте уточняется, что недалеко от центра Новосибирска могут построить еще одну станцию метро:
— Предусмотрено строительство участка правобережной линии метрополитена, проходящей в створе улицы Ипподромской, с планируемой станцией «Каменская» на пересечении улиц Ипподромской и Военной.
НГС писал о том, что в Новосибирске планируют построить еще 32 станции метрополитена («Каменская» входит в их число). Посмотрите на карте, какие места для них выбрали.