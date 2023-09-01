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Станция метро «Каменская» и перенос трамваев в центре: составлен новый проект планировки Новосибирска

Трамваи хотят убрать из сквера за НОВАТом

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Сроки строительства новой станции неизвестны

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В Новосибирске планируют убрать трамвайную линию из сквера за оперным театром. Ее могут перенести на улицы Каменскую, Депутатскую и Орджоникидзе. Также недалеко от центра города планируют построить еще одну станцию метро.

Об этом говорится в проекте планировки территории, который опубликован на муниципальном портале мэрии Новосибирска:

— Линия трамвая по улице Серебренниковской, улице Мичурина сохраняется. Линия трамвая, расположенная около учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета», переносится в профиль улиц Депутатской, Каменской, Орджоникидзе для освобождения сквера от трамвайного кольца.

Новую станцию метро планируют открыть на пересечении улиц Военной и Ипподромсокой

Новую станцию метро планируют открыть на пересечении улиц Военной и Ипподромсокой

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В проекте уточняется, что недалеко от центра Новосибирска могут построить еще одну станцию метро:

— Предусмотрено строительство участка правобережной линии метрополитена, проходящей в створе улицы Ипподромской, с планируемой станцией «Каменская» на пересечении улиц Ипподромской и Военной.

НГС писал о том, что в Новосибирске планируют построить еще 32 станции метрополитена («Каменская» входит в их число). Посмотрите на карте, какие места для них выбрали.

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