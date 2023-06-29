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В аэропорту Толмачево разместят соединительную галерею для пассажиров — где она появится

За работы готовы заплатить почти 25 миллионов рублей

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Заказчиком строительства выступает АО «Аэропорт Толмачево»

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В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет работы по строительству соединительной галереи в аэропорту Толмачево. Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок.

В документах указано, что заказчиком строительства выступает АО «Аэропорт Толмачево». Начальная цена контракта составляет 24,9 миллиона рублей.

— Соединительная галерея представляет собой одноэтажное сооружение с ограждающими строительными конструкциями, предназначенное для перемещения пассажиров из «Аэровокзального комплекса» в «Блок расширения № 2 аэровокзала внутренних воздушных линий», — указано в рабочей документации.

В пояснительной записке к проектной документации уточняется, что площадь застройки составит 72,2 квадратного метра, общая площадь — 56 квадратных метров. Соединительную галерею планируется установить на уровне второго этажа аэровокзального комплекса, в одно и то же время в ней сможет находиться 31 пассажир.

— Работы должны быть полностью завершены до 31 октября 2023 года, — отмечается в закупке.

Ожидается, что работы начнутся к 21 августа, 15 сентября победитель торгов завершит устройство фундаментов на объекте, а 2 октября — устройство металлического каркаса сооружения. В объем работ вошли благоустройство прилегающей территории, подсоединение соединительной галереи к аэровокзальному комплексу Толмачево и другое.

НГС направил запрос в АО «Аэропорт Толмачево» с просьбой сообщить подробности нового строительства. Ответ мы опубликуем после получения.

Подать заявку на участие в закупке можно до 11 июля, определить подрядчика планируется 24 июля. Строительство соединительной галереи проводят в рамках реконструкции аэровокзального комплекса Толмачево.

В конце марта в Новосибирске объявили конкурс для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево за почти 5 миллиардов рублей. Работы планируется провести на площадке до 31 августа 2027 года, подрядчиком стало АО «Новосибирскавтодор».

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