В аэропорту Толмачево разместят соединительную галерею для пассажиров — где она появится

В конце марта в Новосибирске объявили конкурс для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево за почти 5 миллиардов рублей. Работы планируется провести на площадке до 31 августа 2027 года, подрядчиком стало АО «Новосибирскавтодор».

