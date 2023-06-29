В аэропорту Толмачево разместят соединительную галерею для пассажиров — где она появится

В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет работы по строительству соединительной галереи в аэропорту Толмачево. Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок.
В документах указано, что заказчиком строительства выступает АО «Аэропорт Толмачево». Начальная цена контракта составляет 24,9 миллиона рублей.
— Соединительная галерея представляет собой одноэтажное сооружение с ограждающими строительными конструкциями, предназначенное для перемещения пассажиров из «Аэровокзального комплекса» в «Блок расширения
В пояснительной записке к проектной документации уточняется, что площадь застройки составит 72,2 квадратного метра, общая площадь — 56 квадратных метров. Соединительную галерею планируется установить на уровне второго этажа аэровокзального комплекса, в одно и то же время в ней сможет находиться 31 пассажир.
— Работы должны быть полностью завершены до 31 октября 2023 года, — отмечается в закупке.
Ожидается, что работы начнутся к
НГС направил запрос в АО «Аэропорт Толмачево» с просьбой сообщить подробности нового строительства. Ответ мы опубликуем после получения.
Подать заявку на участие в закупке можно до