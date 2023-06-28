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Автомобиль провалился в асфальт в Дзержинском районе Новосибирска: видео

Инцидент произошел на улице Трикотажной. Мужчина судиться с дорожниками не станет

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По словам водителя, асфальт вымыло

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Вечером 28 июня автомобиль провалился одним колесом в асфальт в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом рассказал подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Сегодня мой отец ехал по дороге, которая находится за магазином по адресу Трикотажная, 62. Ехал за машинами, не заметил вымытый асфальт и провалился одним колесом в текстуру. Надеюсь, это видео увидят наши дорогие дорожники и таких вымытых асфальтов больше не будет. Будьте внимательны на дорогах! — прокомментировал видеозапись автор Максим Распопов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Водителю повезло, ущерб мог быть значительным при более высокой скорости движения

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Мужчина сообщил НГС, что его отец не планирует обращаться в суд из-за отсутствия повреждений.

26 июня на Красном проспекте рядом со зданием мэрии Новосибирска провалилась поливальная машина.

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