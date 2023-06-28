Автомобиль провалился в асфальт в Дзержинском районе Новосибирска: видео

— Сегодня мой отец ехал по дороге, которая находится за магазином по адресу Трикотажная, 62. Ехал за машинами, не заметил вымытый асфальт и провалился одним колесом в текстуру. Надеюсь, это видео увидят наши дорогие дорожники и таких вымытых асфальтов больше не будет. Будьте внимательны на дорогах! — прокомментировал видеозапись автор Максим Распопов.