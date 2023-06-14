«Если мэр — свидетель, почему не остановил водителя?»: как читатели НГС отреагировали на новость про облитых пешеходов

— Если мэр — свидетель, почему не остановил водителя? Мыть надо, когда улицы пустые, а то эти машины стоят по бокам дороги, и ничего поливалка не может помыть под ними, — отмечает комментатор СТИХИЯ ВОЗДУХ.

— Во времена СССР (до перестройки) город Новосибирск мыли ночью, около 6 утра дворники поливали из шлагов дворы в жилых кварталах, в городе было чисто, — вспоминает Петров не водкин.