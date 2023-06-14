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«Если мэр — свидетель, почему не остановил водителя?»: как читатели НГС отреагировали на новость про облитых пешеходов

Поливальная машина неаккуратно проводила поливку

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Новосибирцы недовольны тем, что город убирают не ночью или рано утром

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Новосибирцы очень бурно отреагировали на новость о том, что на глазах у мэра поливальная машина окатила пешеходов. Недоумение вызвали и его реакция, и способ уборки города.

— Если мэр — свидетель, почему не остановил водителя? Мыть надо, когда улицы пустые, а то эти машины стоят по бокам дороги, и ничего поливалка не может помыть под ними, — отмечает комментатор СТИХИЯ ВОЗДУХ.

— Во времена СССР (до перестройки) город Новосибирск мыли ночью, около 6 утра дворники поливали из шлагов дворы в жилых кварталах, в городе было чисто, — вспоминает Петров не водкин.

— Пару лет назад ехал в аэропорт очень рано утром в одном российском городе, меньше Новосибирска раза в два, и на мой вопрос: «Дождя же не было, а дороги влажные?» получил удивленный ответ таксиста: «Так поливалки же прошли», — отмечает cosmonawt.

— Какой смысл вообще в этом поливании? Пыль и песок не прибивать надо, и не передвигать струей воды с места на место, а убирать! — убежден пользователь.

— Машина окатила граждан водой НА ГЛАЗАХ у мэра, и ситуацию тут же рассмотрели у него на совещании. Вот, оказывается, в чем всë дело! Если граждане хотят, чтобы их проблемы и беды быстрей доходили до власти, надо, чтобы эти проблемы и беды происходили на глазах у власти. Иначе, видимо, никак... — отмечает комментатор.

— Надо радоваться, что хоть такие, окатывающие с головы до ног поливальные машины еще живые остались хоть в каком-то количестве. Скоро и они исчезнут, доживут свой век окончательно... — опасается VU777.

Недавно корреспондент НГС тоже попробовал разобраться с пылью в городе и провел утро в поливомоечной машине.

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