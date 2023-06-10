Время смываться: как Новосибирск моют от легендарной пыли — репортаж из поливальной машины

Несколько лет подряд с приходом тепла Новосибирск накрывает пылевое облако. В этом году ситуацию усугубило отсутствие дождей: в конце мая настоящую пылевую бурю заметили на Станционной, а через несколько дней завеса из пыли накрыла весь левый берег. Пылевые туманы, кажется, возмутили мэра города Анатолия Локтя — он отчитал ответственных и потребовал «больше не давать бюрократических ответов», а разобраться в ситуации. НГС тоже попробовал разобраться и провел утро в поливомоечной машине. Как это было — читайте в репортаже Маши Вьюн.
Стоянка
— Технология простая: производится смачивание проезжей части и смет с осевой ширины в лотковую часть. Сметаем мусор, грязь, пыль. Потом это пылесосами закачивается в бункер и вывозится на мусорные полигоны, — объясняет начальник управления автодорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.
По его словам, одна из причин пыли в городе — активная застройка. По правилам благоустройства, установленным советом депутатов, каждый раз при выезде со стройплощадки машины должны мыть колеса. На деле этим часто пренебрегают: мэрия старается следить и штрафовать нарушителей, но «охватить всех невозможно», признает Сергей Эпов.
— Ну и обычная работа. Мы полгода засыпаем проезжую часть противогололедными материалами. Естественно, в летний период всё это нужно убрать, — говорит чиновник.
— У нас достаточно большая площадь убираемых территорий. Чтобы охватить всю территорию, нужно больше времени. Та обеспеченность техники, которая сейчас имеется, не позволяет единоразово во всех районах убрать, — говорит Сергей Эпов.
Пока на стоянке
— Половину в армию забрали, часть колхозники у нас, на лето уезжают к себе работать, — говорит один из водителей. Есть жалобы и на качество машин: хоть они и новые, быстро ломаются, приходится отправлять на гарантийный ремонт.
Мы тем временем садимся в один из КАМАЗов и стартуем с Фрунзе в сторону Нарымской, проезжаем цирк, площадь Трубникова. На магистральных улицах КАМАЗы ездят парой, чтобы охватывать обе полосы движения. Днем они проливают дороги чистой водой, чтобы прибить пыль к краю проезжей части. Затем ее сметут другие машины. За рулем нашего КАМАЗа Алексей, он работает в ДЭУ с 1979 года. Говорит, что ему всё нравится, но зимой веселее:
— Встаем гуськом друг за другом и вывозим снег, а летом по 1–2 машины ездим, — делится он. Алексей рассказывает, что в его машину помешается чуть больше 4 «кубов» воды и этого «хватает надолго». Летом машины оборудованы под полив улицы, но зимой их комплектуют уже для уборки снега.
С площади Трубникова едем к ж/д вокзалу, затем проливаем Вокзальную магистраль и возвращаемся к вокзалу, здесь у нас заканчивается вода. На дозаправку едем обратно в
Интересно, что борьба с пылью была одним из пунктов предвыборной программы Анатолия Локтя перед выборами 2014 года. С тех пор мэр с ней пытается что-то сделать, но заметного эффекта пока нет. НГС публиковал хронологию борьбы городских властей с пылью.