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Фоторепортаж

Время смываться: как Новосибирск моют от легендарной пыли — репортаж из поливальной машины

Среди причин появления пылевых бурь и завес мэрия выделяет стройку, нехватку техники и людей

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Поливальные машины ездят по городу весь день

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Несколько лет подряд с приходом тепла Новосибирск накрывает пылевое облако. В этом году ситуацию усугубило отсутствие дождей: в конце мая настоящую пылевую бурю заметили на Станционной, а через несколько дней завеса из пыли накрыла весь левый берег. Пылевые туманы, кажется, возмутили мэра города Анатолия Локтя — он отчитал ответственных и потребовал «больше не давать бюрократических ответов», а разобраться в ситуации. НГС тоже попробовал разобраться и провел утро в поливомоечной машине. Как это было — читайте в репортаже Маши Вьюн.

Стоянка ДЭУ-1 располагается во внутреннем дворе десятиэтажного здания на Фрунзе, 96. Работа здесь идет круглые сутки, в две смены: ночью дороги моют со специальным противопылевым шампунем, а днем проливают обычной водой и сметают пыль.

— Технология простая: производится смачивание проезжей части и смет с осевой ширины в лотковую часть. Сметаем мусор, грязь, пыль. Потом это пылесосами закачивается в бункер и вывозится на мусорные полигоны, — объясняет начальник управления автодорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

По его словам, одна из причин пыли в городе — активная застройка. По правилам благоустройства, установленным советом депутатов, каждый раз при выезде со стройплощадки машины должны мыть колеса. На деле этим часто пренебрегают: мэрия старается следить и штрафовать нарушителей, но «охватить всех невозможно», признает Сергей Эпов.

— Ну и обычная работа. Мы полгода засыпаем проезжую часть противогололедными материалами. Естественно, в летний период всё это нужно убрать, — говорит чиновник.

В этом году мэрия закупила машины для уборки города на 700 миллионов рублей

В этом году мэрия закупила машины для уборки города на 700 миллионов рублей

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Житель стоянки транспорта <nobr class="_">ДЭУ-1</nobr>

Житель стоянки транспорта ДЭУ-1

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ДЭУ-1 обслуживает Центральный, Железнодорожный, Октябрьский и Заельцовский районы. Машин для такой большой территории, «как всегда, не хватает», вздыхает Сергей Эпов, но добавляет, что в этом году мэрия сделала закупку на 700 миллионов. Из-за нехватки машин в первую очередь очищают магистральные дороги, по которым ходит общественный транспорт. Во вторую — дороги с менее оживленным движением.

— У нас достаточно большая площадь убираемых территорий. Чтобы охватить всю территорию, нужно больше времени. Та обеспеченность техники, которая сейчас имеется, не позволяет единоразово во всех районах убрать, — говорит Сергей Эпов.

<nobr class="_">ДЭУ-1</nobr> обслуживает несколько районов на правом берегу, и машин на всех не хватает

ДЭУ-1 обслуживает несколько районов на правом берегу, и машин на всех не хватает

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Пока на стоянке ДЭУ-1 насчитываем около 10 машин для тротуаров и дорог. Водители говорят, что и часть из них просто стоит — не хватает людей.

— Половину в армию забрали, часть колхозники у нас, на лето уезжают к себе работать, — говорит один из водителей. Есть жалобы и на качество машин: хоть они и новые, быстро ломаются, приходится отправлять на гарантийный ремонт.

Днем дороги проливают обычной водой, а ночью — специальным шампунем

Днем дороги проливают обычной водой, а ночью — специальным шампунем

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После шампуня рабочие наносят реагент «Антипыль» — он создает на проезжей части пленку, которая препятствует повторному поднятию пыли

После шампуня рабочие наносят реагент «Антипыль» — он создает на проезжей части пленку, которая препятствует повторному поднятию пыли

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Мы тем временем садимся в один из КАМАЗов и стартуем с Фрунзе в сторону Нарымской, проезжаем цирк, площадь Трубникова. На магистральных улицах КАМАЗы ездят парой, чтобы охватывать обе полосы движения. Днем они проливают дороги чистой водой, чтобы прибить пыль к краю проезжей части. Затем ее сметут другие машины. За рулем нашего КАМАЗа Алексей, он работает в ДЭУ с 1979 года. Говорит, что ему всё нравится, но зимой веселее:

— Встаем гуськом друг за другом и вывозим снег, а летом по 1–2 машины ездим, — делится он. Алексей рассказывает, что в его машину помешается чуть больше 4 «кубов» воды и этого «хватает надолго». Летом машины оборудованы под полив улицы, но зимой их комплектуют уже для уборки снега.

Большинство машин в автопарке ДЭУ новые, но поломок избежать не удается

Большинство машин в автопарке ДЭУ новые, но поломок избежать не удается

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Иногда вместе с пылью приходится сметать и мусор

Иногда вместе с пылью приходится сметать и мусор

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С площади Трубникова едем к ж/д вокзалу, затем проливаем Вокзальную магистраль и возвращаемся к вокзалу, здесь у нас заканчивается вода. На дозаправку едем обратно в ДЭУ-1 и снова по тому же маршруту: Нарымская, Ленина, Вокзальная магистраль. Так КАМАЗы «гуляют» по городу целый день.

Интересно, что борьба с пылью была одним из пунктов предвыборной программы Анатолия Локтя перед выборами 2014 года. С тех пор мэр с ней пытается что-то сделать, но заметного эффекта пока нет. НГС публиковал хронологию борьбы городских властей с пылью.

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