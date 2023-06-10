Время смываться: как Новосибирск моют от легендарной пыли — репортаж из поливальной машины

Стоянка ДЭУ-1 располагается во внутреннем дворе десятиэтажного здания на Фрунзе, 96 . Работа здесь идет круглые сутки, в две смены: ночью дороги моют со специальным противопылевым шампунем, а днем проливают обычной водой и сметают пыль.

— Технология простая: производится смачивание проезжей части и смет с осевой ширины в лотковую часть. Сметаем мусор, грязь, пыль. Потом это пылесосами закачивается в бункер и вывозится на мусорные полигоны, — объясняет начальник управления автодорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.