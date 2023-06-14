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Поливальная машина окатила пешеходов на глазах у мэра Новосибирска — как он отреагировал

Ситуацию разобрали на аппаратном совещании

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Горожане хотят, чтобы пыли не было, но мокрыми быть — не особо

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Мэр Новосибирска поручил аккуратнее убирать улицы от пыли. Эта тема была поднята на аппаратном совещании сегодня, 14 июня.

— При летней уборке территории я прошу обращать внимание на культуру. Был свидетелем —12 июня люди идут по тротуару в Центральный парк. Идет машина поливальная, и струя направлена прямо в лоток. Я всё понимаю, стремление показать, как мы заботимся в чистоте. Но те, у кого по колено оказались ноги в воде, я думаю, это им мало понравилось. Так не должно быть. Как должно — разберитесь, — отметил Анатолий Локоть.

Пылевые туманы, кажется, возмутили мэра города Анатолия Локтя — он отчитал ответственных и потребовал «больше не давать бюрократических ответов», а разобраться в ситуации. НГС тоже попробовал разобраться и провел утро в поливомоечной машине.

ПыльУборка дорогМэр НовосибирскаАнатолий Локоть
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