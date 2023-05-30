Строители поставили первые 10 вант на пилоне четвертого моста в Новосибирске — фото с места работ

В Новосибирске строители четвертого моста смонтировали первые 10 вант на пилоне. Группа «ВИС» показала фото со стройки.



— Работы выполняются параллельно на левой и правой стойках пилона. На текущий момент смонтированы первые 5 из 35 пар вант, предусмотренных проектом. Ванты длиной свыше 73 метров и весом по 3,7 тонны каждая установлены в проектное положение, проводится наладка их креплений и натяжение, — объяснили в пресс-службе группы «ВИС».