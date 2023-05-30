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Строители поставили первые 10 вант на пилоне четвертого моста в Новосибирске — фото с места работ

Работы начали в мае

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Длина вант — более 73 метров

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В Новосибирске строители четвертого моста смонтировали первые 10 вант на пилоне. Группа «ВИС» показала фото со стройки.

— Работы выполняются параллельно на левой и правой стойках пилона. На текущий момент смонтированы первые 5 из 35 пар вант, предусмотренных проектом. Ванты длиной свыше 73 метров и весом по 3,7 тонны каждая установлены в проектное положение, проводится наладка их креплений и натяжение, — объяснили в пресс-службе группы «ВИС».

Ванты установлены в проектное положение

Ванты установлены в проектное положение

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Вантовая система будет удерживать три пролета моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн.

— Каждая ванта состоит из высокопрочных стальных прядей, протяженность и расчетная нагрузка которых увеличивается по мере продвижения вверх по пилону, — добавили в компании.

Вантовая система будет удерживать три пролета моста

Вантовая система будет удерживать три пролета моста

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В это время строители продолжают работы на развязке в районе площади Энергетиков.

— На прошедших выходных был установлен новый пролет съезда С6, металлоконструкции весом 40 тонн смонтированы в ночное время над проездом по площади Энергетиков. Всего здесь одновременно строится шесть съездов и эстакада основного хода, а также четыре надземных пешеходных перехода. Продолжаются работы по строительству двух тоннелей под линиями Транссибирской магистрали, — отметили в группе «ВИС».

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Четвертый мостСтройкаВИСГруппа ВИС
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