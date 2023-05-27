freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 79.97
eur 85.92
Тема дняУченую судят за контрабанду ДНК в США
Все новости
Все новости

Велосипед отлетел в машину: 9-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Новосибирске

От удара мальчика выбросило на встречную полосу

1 831

Мальчик оказался в больнице

Поделиться

27 мая в Октябрьском районе Новосибирска девятилетнего велосипедиста сбил автомобиль «Лада-Веста», от удара мальчик отлетел во встречный автомобиль. ДТП произошло на улице Ключ-Камышенское плато вне зоны пешеходного перехода, сообщили городской ГИБДД.

— В результате столкновения велосипед отлетел в автомобиль Nissan Almera, движущийся во встречном направлении. Водитель данного автомобиля не пострадал, — уточнили в ГИБДД.

Юного велосипедиста увезли в больницу с различными травмами.

Сегодня стало известно, что новосибирская полиция признала 7-летнего ребенка виновником ДТП — машина сбила его возле подъезда.

По теме

ДТП с ребенкомРебенок пострадал в ДТПВелосипедист попал в ДТП
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter