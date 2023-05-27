Велосипед отлетел в машину: 9-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Новосибирске

27 мая в Октябрьском районе Новосибирска девятилетнего велосипедиста сбил автомобиль «Лада-Веста», от удара мальчик отлетел во встречный автомобиль. ДТП произошло на улице Ключ-Камышенское плато вне зоны пешеходного перехода, сообщили городской ГИБДД.
— В результате столкновения велосипед отлетел в автомобиль Nissan Almera, движущийся во встречном направлении. Водитель данного автомобиля не пострадал, — уточнили в ГИБДД.
Юного велосипедиста увезли в больницу с различными травмами.
Сегодня стало известно, что новосибирская полиция признала 7-летнего ребенка виновником ДТП — машина сбила его возле подъезда.