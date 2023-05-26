Муляжи комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Новосибирской области

В Новосибирской области установят 38 муляжей комплексов фотовидеофиксации. В 2023 году появится 12 имитаторов, а в 2024-м — 26.



Информация об установке имитаторов камер появилась на сайте госзакупок. По документам исполнитель должен разработать проект на установку муляжей камер: определить места, где будут стоять камеры, и согласовать их, установить сами камеры и разработать схему движения на период монтажа.