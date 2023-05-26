Муляжи комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Новосибирской области

В Новосибирской области установят 38 муляжей комплексов фотовидеофиксации. В 2023 году появится 12 имитаторов, а в
Информация об установке имитаторов камер появилась на сайте госзакупок. По документам исполнитель должен разработать проект на установку муляжей камер: определить места, где будут стоять камеры, и согласовать их, установить сами камеры и разработать схему движения на период монтажа.
Главное условие — муляжи необходимо располагать в местах, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Имитаторы должны располагаться сбоку от дороги, напоминать по внешнему виду и размеру реальные комплексы фотовидеофиксации нарушений. Муляжи должны в среднем прослужить не менее
Всего на работы потратят 8,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Итоги конкурса подведут
Недавно стало известно, что в Новосибирске установят 37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.