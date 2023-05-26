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Тема дняМуляжи камер установят в Новосибирской области
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Муляжи комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Новосибирской области

На них потратят 8,4 миллиона рублей из федерального бюджета

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Работы завершат в 2024 году

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В Новосибирской области установят 38 муляжей комплексов фотовидеофиксации. В 2023 году появится 12 имитаторов, а в 2024-м — 26.

Информация об установке имитаторов камер появилась на сайте госзакупок. По документам исполнитель должен разработать проект на установку муляжей камер: определить места, где будут стоять камеры, и согласовать их, установить сами камеры и разработать схему движения на период монтажа.

Главное условие — муляжи необходимо располагать в местах, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Имитаторы должны располагаться сбоку от дороги, напоминать по внешнему виду и размеру реальные комплексы фотовидеофиксации нарушений. Муляжи должны в среднем прослужить не менее 5 лет и работать при температуре от -40 градусов до +50 градусов.

Всего на работы потратят 8,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Итоги конкурса подведут 4 июля, работы начнут с даты заключения контракта, а закончат — 5 марта 2024 года.

Недавно стало известно, что в Новосибирске установят 37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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