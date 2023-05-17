В Новосибирске самолет получил повреждение перед вылетом в Москву

В аэропорту Толмачево 16 мая самолет авиакомпании S7 Airlines получил повреждение при подготовке к вылету из Новосибирска в Москву. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, его отстранили от полета до устранения дефекта.
По информации ведомства, инцидент произошел около 11:00. Самолет получил повреждение задней левой двери борта. Ее задел поручень платформы амбулифта — машины для доставки на борт людей с ограниченными физическими возможностями.
— Воздушное судно было отстранено от полета до устранения повреждения. 162 пассажира, в том числе 3 несовершеннолетних, доставлены в аэропорт назначения резервным воздушным судном, — уточнили в ведомстве. — Задержка выполнения авиарейса составила не более 2 часов.
Как сообщает «Контур.Фокус», АО «Аэропорт Толмачево» образовали в 1995 году, генеральным директором компании является Евгений Янкилевич. На конец 2022 года выручка организации составила 7,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 3 миллиарда рублей.
После происшествия новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Специалисты проверят деятельность АО «Аэропорт Толмачево» и ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ».
По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» — Игорь Щербаков, учредители — АО «Авиакомпания «Сибирь» (около 100%) и ЗАО «Группа компаний С7» (меньше 0,1%). На конец 2022 года выручка составила 11,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,1 миллиарда рублей. С организацией заключили 143 госконтракта на сумму 1,8 миллиарда рублей. На сайте 2ГИС указано, что компания «С 7 ИНЖИНИРИНГ» занимается ремонтом самолетов.
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7 Airlines с просьбой прокомментировать происшествие и сообщить, в какие сроки планируется устранить повреждение самолета.
Несколько дней назад самолет из Тюмени запросил аварийное снижение в аэропорту Толмачево. Действия экипажа проверит транспортная прокуратура.