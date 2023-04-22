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Седовласый сибиряк проехал без передней двери Lada по улице Кошурникова — его выходка попала на видео

Мужчина двигался по улице как ни в чем не бывало

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Мужчина может стать героем социальных сетей. Но его поступок повторять определенно не стоит

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22 апреля на улице Кошурникова в Новосибирске очевидцы сняли на видео мужчину, который ехал без передней водительской двери на своей Lada.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автора видео и его спутницу позабавило поведение мужчины

Видео: АСТ-54 / «ВКонтакте»

— Автомобиль с базовой комплектацией без водительской двери под управлением безмятежного мужчины в жаркую погоду был замечен на Кошурникова, — говорится в описании к видео, выложенному в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте».

Ранее мимо мэрии Новосибирска по Красному проспекту двигался автобус с символикой ЧВК «Вагнер» и неисправным колесом. Шина от него волочилась по проезжей части.

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