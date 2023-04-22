Седовласый сибиряк проехал без передней двери Lada по улице Кошурникова — его выходка попала на видео

22 апреля на улице Кошурникова в Новосибирске очевидцы сняли на видео мужчину, который ехал без передней водительской двери на своей Lada.
— Автомобиль с базовой комплектацией без водительской двери под управлением безмятежного мужчины в жаркую погоду был замечен на Кошурникова, — говорится в описании к видео, выложенному в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте».
Ранее мимо мэрии Новосибирска по Красному проспекту двигался автобус с символикой ЧВК «Вагнер» и неисправным колесом. Шина от него волочилась по проезжей части.