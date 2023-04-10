Пассажирский автобус с рекламой ЧВК «Вагнер» и отваливающейся шиной заметили в центре Новосибирска — видео

10 апреля мимо мэрии Новосибирска по Красному проспекту двигался автобус с неисправным колесом. Шина от него волочилась по проезжей части. Внимание редакции на это обратил читатель Дмитрий, приславший снятое им видео.
— Не знаю, пассажирский ли автобус это, но выглядело это действие довольно странно, — пояснил Дмитрий.
Согласно информации НГС, этот автобус обслуживает маршрут № 13. Перевозчик — МКП «Горэлектротранспорт». Получить комментарий по ситуации у журналиста не удалось: видимо, у сотрудников предприятия, отвечающих на звонки, закончился рабочий день.
На кузове автобуса размещена реклама частной военной компании «Вагнер». Подобные баннеры начали появляться на улицах Новосибирска с августа 2022 года, чуть позже — и на общественном транспорте
Как еще в 2017 году рассказывала «Фонтанка», ЧВК «Вагнер» — неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). Служащие ЧВК «Вагнер» не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации. В 2017 году РИА Новости сообщало, Минфин США ввел санкции против ЧВК. В декабре 2021 года «Интерфакс» сообщал, что Евросоюз ввел санкции против «Вагнера», в том числе за нарушения прав человека на Украине.
Накануне на Бердском шоссе был замечен странный автомобиль: фура двигалась по прямой с существенным наклоном вправо (видео).