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Грузовикам ограничили движение в Новосибирской области — где и кому нельзя будет ездить

Ограничения действуют с 10 апреля

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Запрет будет действовать до 21 мая

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В Новосибирской области с сегодняшнего дня ограничили проезд грузовиков по региональным дорогам.

— С 10 апреля по 21 мая движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с нагрузкой на ось свыше 5 тонн будет запрещено, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

При этом в регионе будет действовать «транспортный коридор».

Транспортный коридор НСО состоит из участков региональных автомобильных дорог Новосибирской области: км 14+108 — км 15+800 автодороги Новосибирск — Кочки — Павлодар и км 17+603 — км 17+303 автодороги Новосибирск — аэропорт Толмачево («Толмачевское» кольцо), маршрутов транспортного коридора проходящего по участкам улично-дорожной сети города Новосибирска (ул. Хилокскаяул. Петухова — Советское шоссе — ул. Мираул. Ватутина — Бугринский мост — ул. Большевистская — Старое шоссе — Бердское шоссе).

Также ограничения не распространяются: на пассажирские перевозки автобусом, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, непродовольственных товаров первой необходимости, зерна, семенного фонда, удобрений почтовых грузов и так далее.

Временные ограничения будут введены и летом — с 15 июня по 31 августа для грузовиков, если температура будет выше +32 градусов.

— В течении этого периода допускается проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось которых превышает установленные постановлением Правительства РФ, только в период с 22:00 до 10:00 часов, — добавили в правительстве НСО.

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