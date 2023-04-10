Грузовикам ограничили движение в Новосибирской области — где и кому нельзя будет ездить

В Новосибирской области с сегодняшнего дня ограничили проезд грузовиков по региональным дорогам.
— С 10 апреля по 21 мая движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с нагрузкой на ось свыше 5 тонн будет запрещено, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
При этом в регионе будет действовать «транспортный коридор».
Транспортный коридор НСО состоит из участков региональных автомобильных дорог Новосибирской области:
Также ограничения не распространяются: на пассажирские перевозки автобусом, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, непродовольственных товаров первой необходимости, зерна, семенного фонда, удобрений почтовых грузов и так далее.
Временные ограничения будут введены и летом — с
— В течении этого периода допускается проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось которых превышает установленные постановлением Правительства РФ, только в период с 22:00 до 10:00 часов, — добавили в правительстве НСО.
Сегодня стало известно, что на ремонт дорог в Новосибирской области выделят 1,5 миллиарда рублей.