Грузовикам ограничили движение в Новосибирской области — где и кому нельзя будет ездить

В Новосибирской области с сегодняшнего дня ограничили проезд грузовиков по региональным дорогам.



— С 10 апреля по 21 мая движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с нагрузкой на ось свыше 5 тонн будет запрещено, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.