Стихийную свалку в Новосибирске ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Стихийная свалка на улице Плахотного в Новосибирске ликвидирована после прокурорской проверки. Об этом надзорное ведомство сообщило вечером 9 апреля.
— В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление директору МКУ «Ленинское» города Новосибирска, которое незамедлительно рассмотрено. Несанкционированная свалка ликвидирована, нарушения устранены, — сообщили НГС в прокуратуре региона.
Поводом для прокурорской проверки послужила публикация «Вести Новосибирск». Возмущенные жители Ленинского района обратили внимание издания на горы мусора вдоль тротуара. От стихийной свалки дурно пахло, в ней расплодились крысы, судя по опубликованному видео.
В начале марта прокуратура Новосибирска заставила убрать снег с тротуара у остановки после публикации в СМИ.