Водитель Kia Rio сбил перебегавшего дорогу семилетнего мальчика в Новосибирске

Вечером 4 апреля в ДТП в Заельцовском районе Новосибирска пострадал семилетний мальчик. По данным городского ГИБДД, он перебегал дорогу в неположенном месте.
— Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, на улице Дуси Ковальчук совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В ДТП пострадал пешеход 2016 года рождения, он доставлен в больницу с травмами, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
Обстоятельства происшествия на месте устанавливают инспекторы ГИБДД.
1 апреля в Ордынском районе на дороге автобус с пассажирами врезался в «Шевроле-Ниву». В аварии погиб водитель «Нивы», еще 11 человек пострадали.