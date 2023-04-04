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Водитель Kia Rio сбил перебегавшего дорогу семилетнего мальчика в Новосибирске

Мальчик оказался в больнице с травмами

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ДТП произошло в около 19.00

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Вечером 4 апреля в ДТП в Заельцовском районе Новосибирска пострадал семилетний мальчик. По данным городского ГИБДД, он перебегал дорогу в неположенном месте.

— Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, на улице Дуси Ковальчук совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В ДТП пострадал пешеход 2016 года рождения, он доставлен в больницу с травмами, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Обстоятельства происшествия на месте устанавливают инспекторы ГИБДД.

1 апреля в Ордынском районе на дороге автобус с пассажирами врезался в «Шевроле-Ниву». В аварии погиб водитель «Нивы», еще 11 человек пострадали.

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