СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняКак сибирячка зимовала во Вьетнаме
Все новости
Все новости

В новосибирском метро произошел сбой — люди не могли оплатить проезд

Пассажиров с социальными картами пропускали бесплатно

1 465

Сбой произошел утром в воскресенье

Поделиться

В Новосибирске в метро утром в субботу случился сбой. Пассажиры не могли оплатить проезд. Как рассказала читатель НГС Алина, сегодня, 25 марта, около 08:30 утра на «Золотой Ниве» женщина не смогла оплатить картой.

— Утром в субботу было столпотворение на «Золотой Ниве». Одна женщина с детьми ругалась с работником, что у нее нет денег, чтобы оплатить жетон. Как я поняла, часть людей не могли оплатить проезд. Я оплатила и прошла спокойно, — поделилась читательница НГС.

Как рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена, с 7 утра произошел сбой по вине провайдера. Карты не оплачивали проезд. Людей с социальными пропускали без оплаты.

— Сбой произошел по вине провайдера, проводившего работы. Ситуация нормализована в короткие сроки, поскольку работы начались после сигналов пассажиров, — добавили в пресс-службе метро.

Это уже второй случай на неделе. Вечером 20 марта в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» из-за сбоя образовался затор из пассажиров.

КартыМетроСбойПассажиры
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter