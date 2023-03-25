В новосибирском метро произошел сбой — люди не могли оплатить проезд

В Новосибирске в метро утром в субботу случился сбой. Пассажиры не могли оплатить проезд. Как рассказала читатель НГС Алина, сегодня, 25 марта, около 08:30 утра на «Золотой Ниве» женщина не смогла оплатить картой.
— Утром в субботу было столпотворение на «Золотой Ниве». Одна женщина с детьми ругалась с работником, что у нее нет денег, чтобы оплатить жетон. Как я поняла, часть людей не могли оплатить проезд. Я оплатила и прошла спокойно, — поделилась читательница НГС.
Как рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена, с 7 утра произошел сбой по вине провайдера. Карты не оплачивали проезд. Людей с социальными пропускали без оплаты.
— Сбой произошел по вине провайдера, проводившего работы. Ситуация нормализована в короткие сроки, поскольку работы начались после сигналов пассажиров, — добавили в пресс-службе метро.
Это уже второй случай на неделе. Вечером 20 марта в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» из-за сбоя образовался затор из пассажиров.