«Люди начали толкаться, злиться»: в новосибирском метро случился сбой при оплате — видео с толпой

Вечером, 20 марта, в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» образовался затор из пассажиров. По наблюдениям корреспондента НГС, турникеты перестали считывать банковские и транспортные карты около 18:30.
— Толпа собралась огромная, люди начали толкаться, злиться. Что-то с пропускными терминалами. Приходится карточки по 2–3 раза прикладывать, — пояснила корреспондент Александра Бруня.
Как сообщили представители учреждения, к 18:50 сотрудники служба связи Новосибирского метрополитена проверили работу турникетов: они работали уже без сбоев.
2 марта в метро из-за сбоя увеличивалось время ожидания поезда на станции «Октябрьская» в сторону станции метро «Заельцовская». Промежуток между поездами составил более 15 минут.