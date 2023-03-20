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Тема дняСбой при оплате в метро
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«Люди начали толкаться, злиться»: в новосибирском метро случился сбой при оплате — видео с толпой

По словам очевидцев, пассажиры собрались возле турникетов

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Затор образовался на станции «Площадь Ленина»

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Вечером, 20 марта, в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» образовался затор из пассажиров. По наблюдениям корреспондента НГС, турникеты перестали считывать банковские и транспортные карты около 18:30.

— Толпа собралась огромная, люди начали толкаться, злиться. Что-то с пропускными терминалами. Приходится карточки по 2–3 раза прикладывать, — пояснила корреспондент Александра Бруня.

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Видео: Александра Бруня

Как сообщили представители учреждения, к 18:50 сотрудники служба связи Новосибирского метрополитена проверили работу турникетов: они работали уже без сбоев.

2 марта в метро из-за сбоя увеличивалось время ожидания поезда на станции «Октябрьская» в сторону станции метро «Заельцовская». Промежуток между поездами составил более 15 минут.

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