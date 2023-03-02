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«Поезда не ходят»: в Новосибирске произошел сбой в работе метрополитена

Пассажирам советуют воспользоваться наземным транспортом

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Сибиряки заметили техническую неисправность в работе метрополитена на станции «Речной вокзал»

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Вечером 2 марта в Новосибирске нарушилась работа метрополитена. Как сообщил один из читателей НГС, время ожидания поезда на станции «Октябрьская» в сторону станции метро «Заельцовская» составляет более 15 минут. По его словам, аналогичная ситуация замечена и на других станциях Ленинской линии на правом берегу Новосибирска.

Между тем читатель НГС Мария уточнила, что заметила техническую неисправность в работе метрополитена на станции «Речной вокзал».

— Когда подъезжал вагон в сторону площади Ленина, было впечатление, что короткое замыкание. Поезд остановился, открылись двери, после чего диктор объявил, что транспорт дальше не следует, пассажирам необходимо выйти и ждать следующий, — сообщила Мария.

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Пассажир заметил вспышку, когда подъезжал поезд

Видео: читатель НГС Мария

Сибирячка уточнила, что заметила вспышку, когда подъезжал подземный транспорт. В сторону левого берега, по ее словам, также было затруднено движение.

— Людей не пускают, говорят, поезда не ходят. Пошла на наземный транспорт, — сказала Мария.

В пресс-службе новосибирского метрополитена НГС сообщили, что на участке произошла техническая неисправность.

— На «Заельцовскую» движение есть. В ближайшее время на левый берег лучше отправиться наземным транспортом, — сообщили изданию.

Накануне стало известно о том, что в Новосибирске срок сдачи станции метро «Спортивная» перенесли на май — июнь. Готовность станции составляет 97%.

Обновлено.
В пресс-службе метрополитена уточнили, что подземный транспорт восстановил работу.

— Причиной поломки стала техническая неисправность. Главной задачей было убрать поезд, он пошел на ремонт. Обычная рабочая ситуация, — сообщили в метрополитене.

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