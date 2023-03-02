«Поезда не ходят»: в Новосибирске произошел сбой в работе метрополитена

Вечером 2 марта в Новосибирске нарушилась работа метрополитена. Как сообщил один из читателей НГС, время ожидания поезда на станции «Октябрьская» в сторону станции метро «Заельцовская» составляет более 15 минут. По его словам, аналогичная ситуация замечена и на других станциях Ленинской линии на правом берегу Новосибирска.

