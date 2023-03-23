Водитель ВАЗ погиб при столкновении с грузовиком Man под Новосибирском

Вечером 23 марта в Чановском районе Новосибирской области 32-летний мужчина погиб в ДТП. Управляя автомобилем ВАЗ-2111, при обгоне он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком марки Man. Об этом рассказали в ГИБДД региона.
— В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ скончался до прибытия скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД.
Сегодня два человека погибли в ДТП в Татарском районе Новосибирской области 23 марта. После лобового столкновения с фурой российский хетчбэк разнесло по всей дороге.