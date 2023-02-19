На шесть часов задерживается рейс из Братска в Новосибирск — в аэропорту назвали причину

Рейс Братск — Новосибирск задерживается на шесть часов. Самолет должен был прибыть в Новосибирск сегодня, 19 февраля, в 10:10. Сейчас на сайте Толмачево написано, что рейс прибудет сегодня в 16:05.
Как НГС рассказали в кол-центре аэропорта Толмачево, самолет задержался из-за позднего прилета в Братск. В Братск самолет летел из Иркутска.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу S7, но на момент публикации ответа не было.
В январе вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки.