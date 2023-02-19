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На шесть часов задерживается рейс из Братска в Новосибирск — в аэропорту назвали причину

Самолет должен был прилететь утром в воскресенье

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Вылет из Братска перенесли

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Рейс Братск — Новосибирск задерживается на шесть часов. Самолет должен был прибыть в Новосибирск сегодня, 19 февраля, в 10:10. Сейчас на сайте Толмачево написано, что рейс прибудет сегодня в 16:05.

Как НГС рассказали в кол-центре аэропорта Толмачево, самолет задержался из-за позднего прилета в Братск. В Братск самолет летел из Иркутска.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу S7, но на момент публикации ответа не было.

В январе вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки.

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