СЕЙЧАС -8°С
Пробки 8/10
usd 69.13
eur 75.33
Тема дняЧерез площадь Труда за 9 минут
Все новости
Все новости

«Пострадал пассажир такси»: легковая машина протаранила автобус на Богдашке — фото с разодранной боковой частью

Авария произошла рядом с ДК имени Горького

1 043

С легковым автомобилем столкнулся автобус № 34

Поделиться

Днем 27 января в Новосибирске легковой автомобиль протаранил маршрутный автобус. По информации телеграм-канал «Любить Новосибирск», это было такси.

— По словам очевидцев, пострадал пассажир такси. На месте работает реанимобиль, — указано в сообщении.

Авария произошла недалеко от Богдана Хмельницкого, 40 — там находится Дворец культуры им. Горького.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Любить Новосибирск» / телеграм-канал

Информация о ДТП подтверждается в сервисе 2ГИС

Информация о ДТП подтверждается в сервисе 2ГИС

Поделиться

По данным 2ГИС, вблизи участка ДТП образовалась пробка.

По данным 2ГИС, вблизи участка ДТП образовалась пробка.

Поделиться

НГС направил запрос в отдел пропаганды ГИБДД с просьбой прокомментировать ситуацию.

26 января в Барабинском районе Новосибирской области автомобиль Mazda Bongo столкнулся с грузовиком на дороге Р-254 «Иртыш». В результате ДТП водитель Mazda погиб.

По теме

ДТПАвтобусТакси
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter