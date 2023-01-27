«Пострадал пассажир такси»: легковая машина протаранила автобус на Богдашке — фото с разодранной боковой частью

Днем 27 января в Новосибирске легковой автомобиль протаранил маршрутный автобус. По информации телеграм-канал «Любить Новосибирск», это было такси.
— По словам очевидцев, пострадал пассажир такси. На месте работает реанимобиль, — указано в сообщении.
Авария произошла недалеко от Богдана Хмельницкого, 40 — там находится Дворец культуры им. Горького.
НГС направил запрос в отдел пропаганды ГИБДД с просьбой прокомментировать ситуацию.
26 января в Барабинском районе Новосибирской области автомобиль Mazda Bongo столкнулся с грузовиком на дороге Р-254 «Иртыш». В результате ДТП водитель Mazda погиб.