Водитель фуры попал в реанимацию с переломами: видео момента ДТП из кабины пострадавшего

В Новосибирской области появилось видео столкновения двух фур, снятое на регистратор из кабины одной из них. Авария произошла днем 18 января в Болотнинском районе на трассе Р-255. Как сообщила корреспонденту НГС знакомая одного из участников ДТП Ольга, в результате происшествия автомобили получили повреждения. Водитель фуры, из кабины которой шла съемка, попал в реанимацию.

