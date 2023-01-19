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Водитель фуры попал в реанимацию с переломами: видео момента ДТП из кабины пострадавшего

Авария произошла на новосибирской трассе

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Авария попала на видео

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В Новосибирской области появилось видео столкновения двух фур, снятое на регистратор из кабины одной из них. Авария произошла днем 18 января в Болотнинском районе на трассе Р-255. Как сообщила корреспонденту НГС знакомая одного из участников ДТП Ольга, в результате происшествия автомобили получили повреждения. Водитель фуры, из кабины которой шла съемка, попал в реанимацию.

Она считает, что ДТП произошло из-за аварийной ситуации, которую создала владелица легкового автомобиля, вставшего посреди дороги. Авария попала на видео.

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Кадры ДТП с двумя фурами

Видео: Ольга

По информации Ольги, легковой автомобиль был на участке трассы, на котором разрешается движение прямо и направо, но машина встала на дороге, чтобы повернуть налево. Фура стала объезжать автомобиль и столкнулась с другим транспортным средством.

По словам Ольги, в результате аварии водитель, из кабины которого и записывалось видео, попал в реанимацию с переломами ног. Мужчину вырезали из кабины транспортного средства. Теперь знакомые водителя ищут женщину, которая находилась за рулем легкового автомобиля.

— Ищем всех участников ДТП. Как минимум опросить ее. Она ведь даже не подошла к ним и не посмотрела, живы ли, — пояснила женщина.

Ольга отметила, что знакомые водителя фуры обратились в полицию по факту ДТП. НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.

17 января в Советском районе Новосибирска столкнулись 5 машин. Пострадали 4 человека, в том числе 12-летние девочки.

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